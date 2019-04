Polémica en Santander por declaraciones del presidente de Minesa

En un video de nueve minutos que se filtró a la opinión pública, el presidente de la Sociedad Minera de Santander (Minesa), Santiago Ángel Urdinola, hace afirmaciones sobre el manejo de información de la multinacional minera que solicitó el pasado 17 de enero para poder desarrollar un proyecto en zona aledaña al páramo de Santurbán.

Urdinola aparece con un micrófono haciendo una exposición a varias personas donde comienza refiriéndose a la obtención de la licencia ambiental.



“Le importa es a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, por lo tanto ese es un stake holder, ellos tienen el apoyo político, donde el Presidente sienta que dar esta licencia le va a quitar toda la posibilidad política en Santander y en la región seguramente es una decisión que no va a estar dispuesto a tomar”, dice.

Además, Urdinola revela una posible estrategia que aplicarían para contrarrestar las marchas que se efectúan en contra de la minería: “sí yo tengo el mundo incendiado, pero en Bogotá sienten que estamos bien, estamos bien".



Añadió: "si los tomadores de decisiones se sienten tranquilos a pesar de que yo allá tenga una marcha diaria y ellos sientan que es parte del ejercicio o nuestra historia los lleva a pensar que eso es Petro simplemente marchando por tumbar al gobierno de Duque y dicen, no me voy a dejar tumbar de Petro, voy a emplear la licencia, solo por no darle la palabra a Petro, nos funciona, la pregunta es cómo creamos esto”.

El área de influencia de este proyecto es Soto Norte, específicamente los municipios de California y Suratá; sin embargo, el presidente de Minesa enfatiza que la clave es Bucaramanga.



“Santander es clave, entendiéndolo primero, la comunidad de nuestra influencia es California y Suratá, pero en Bogotá a nadie le importa Soto Norte porque nadie sabe que es ni quiénes son, les importa es Bucaramanga, Santander… Nosotros, el equipo de Minesa, hemos hecho un trabajo gigantesco de que se sienta que en Soto norte las relaciones son buenas y fluidas y hay que mantenerlos porque no siempre va a ser así", asegura.

Además, Urdinola se refiere al cubrimiento de los medios de comunicación sobre las familias que tendrán que ser reubicadas para el desarrollo del proyecto. "Habrá mucha atención mediática por atender historias que no es la del éxito sino de la comunidad que está brava. La historia no es que hemos ayudado sino de la comunidad que siente que va a ser reasentada y que se llama desplazamiento y que hay 50 familias, porque las hay, y qué vamos a sacar porque están en la huella del proyecto", añadió el presidente de Minesa.



Para Urdinola, la forma de contrarrestar esta situación es evidenciando los beneficios que traerá el proyecto para el país y por lo tanto dice que deben hablar con los ministros para mostrar los beneficios. “Si reestructuramos el mensaje y nos dedicamos a hablar de que a través de este proyecto vamos a pelear contra la pobreza y a mejorar el empleo, es mucho más fácil que nos crean”, agregó Urdinola.

Este video causó rechazo en los ambientalistas de la región que pertenecen al Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán, quienes calificaron de ‘engaño confesado’ este video.



“Las declaraciones del Presidente de Minesa son de suma gravedad, porque reconoce que han acudido a todo tipo de discursos para engañar a los santandereanos, a los funcionarios de las autoridades ambientales y al Gobierno. No nos vamos dejar engañar, se equivoca la multinacional si cree que se van a burlar de los santandereanos, llamamos a rechazar con vehemencia el engaño confesado por Minesa”, dicen los ambientalistas.

Por su parte, Minesa respondió a esta polémica a través de un comunicado donde afirman que "el mensaje que ha circulado en algunas plataformas digitales afirmando que Minesa realizará extracción minera en el páramo de Santurbán no es cierto".



También manifestó que es una calumnia decir que habrá un “desplazamiento forzado de más de 50 familias”.



"Con relación al falso y calumnioso señalamiento de “desplazamiento forzado”, no tiene fundamento de hecho y resulta infame que se manipule una afirmación, que precisamente señalaba que algunos podrían malintencionadamente desconocer el ejercicio que desde hace más de dos (2) años hemos venido trabajando de manera transparente y rigurosa con las comunidades, atendiendo de forma permanente, constructiva y pública la elaboración de los planes de manejo ambiental, que, para el caso, se desarrollan de acuerdo con las normas colombianas e internacionales del Banco Mundial", dice el comunicado.



Son enfáticos en afirmar que el proyecto está fuera del páramo de Santurbán: "Nuestra propuesta de desarrollo del proyecto minero Soto Norte (Santander) está dentro del más cuidadoso respeto de las normas que protegen el bien jurídico colectivo del medioambiente y, en consecuencia, no habrá actividad minera en páramo alguno".



La empresa añadió que "el proyecto tal como está soportado documentalmente en el Estudio de Impacto Ambiental radicado ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) está por fuera de los límites del páramo de Santurbán y cumplirá rigurosamente las normas de conservación y cuidado con el medio ambiente’.



Finalmente Minesa anuncia que "iniciará acciones jurídico penales para proteger su buen nombre y evitar conductas ilegales como filmar ilegalmente reuniones de trabajo, para con ediciones y montajes de mala fe, manipular a la opinión pública".

Los ambientalistas están convocando una marcha para el próximo 10 de mayo a las 2 de la tarde con el fin de rechazar las declaraciones del presidente de Minesa y la minería en zona de páramo.



MARÍA ALEJANDRA RODRIGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

Bucaramanga @mariasrodriguez