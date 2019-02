Alcalde de Bucaramanga ratifica sus declaraciones sobre venezolanas

Duras críticas recibió el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, por sus declaraciones sobre las mujeres venezolanas. Fue tildado de xenófobo por el procurador Fernando Carrillo y la colonia venezolana en Bucaramanga rechazó el hecho.

“Nosotros no podemos hacer nada, ¿Qué estamos haciendo? mujeres embarazadas que llegan las atendemos, antes del parto, parto y postparto en el Isabu, hasta ahí llegamos, no podemos hacer nada, con plata de la alcaldía de todos nosotros, sin cobrar nada más estamos atendiendo y los partos que han tenido son como 400 al año son una fábrica de hacer chinitos pobres”, aseguró el mandatario, cuando le preguntaron sobre las acciones para contrarrestar la problemática de los migrantes venezolanos.



Esta expresión no cayó bien entre la colonia venezolana. Cristian Fuentes, quien vive en Bucaramanga desde hace 5 años, aseguró que no solo es una ofensa contra sus compatriotas, sino contra todas las mujeres.

“En principio la forma en la que se dirige sobre la mujer como género es totalmente reprochable. Sé que en efecto la migración desordenada o repentina que ha tenido Colombia y básicamente Bucaramanga, ha traído como consecuencia una afectación del presupuesto bien importante, y es entendible que desde el Gobierno central no se reciba una colaboración directa; también hay que tener en cuenta que de una u otra manera no se puede echar más gasolina sobre el fuego que implica una migración obligada por medidas políticas, muy difíciles en un país que venía en decadencia”, aseguró Fuentes.



Por su parte, el concejal liberal Uriel Ortiz le hizo una particular invitación al mandatario: “debe estar muy enfermo, yo lo invitaría a que se haga un examen con su médico personal porque es una persona que está haciendo quedar muy mal a los bumangueses”.

Pese a estas críticas, el alcalde Rodolfo Hernández, en su tradicional Facebook Live de los lunes, ratificó su calificativo a las mujeres venezolanas que tienen sus hijos en Bucaramanga.



“Referente a eso, (las declaraciones sobre las mujeres venezolanas), es la verdad, y me dicen que para decir la verdad hay que hacerla con labial, no se puede decir la verdad cruda, desnuda, precisa, seria, dolorosa, no se puede, que toca decir es a medias, pues hay que decir la verdad para que el problema se resuelva”, aseguró el mandatario bumangués.



Además le hizo una fuerte crítica al Gobierno Nacional, porque no han recibido dinero para poder mitigar la situación de los migrantes en Bucaramanga.



“El Gobierno nacional nos manda gente es para que haga estadísticas y estadísticas y apuntan en un papel y no hacen nada, ni un peso, hacen acciones jurídicas para que trabajen pero ni un peso y la salud nos toca atenderla de inmediato y toca sacar la plata es del Isabu”, afirmó el alcalde Hernández.



Aunque el mandatario aseguró que se atienden 400 partos al año, según cifras del Instituto de Salud de Bucaramanga, Isabu, en la capital santandereana se atendieron 276 partos de ciudadanas venezolanas el año pasado. De cada 10 mujeres embarazadas que atendieron, dos eran venezolanas.

MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ CASTELLANOS

Corresponsal de EL TIEMPO

BUCARAMANGA

En Twitter: @MariasRodriguez