Estamos listos para pilotos de ‘fracking’: Presidente de Ecopetrol

Luego de que la Comisión de Expertos creada por los ministerios de Ambiente y Minas y Energía avalaran los experimentos para el desarrollo del 'fracking' de manera segura, ambientalmente sostenible y sin afectaciones al ecosistema y las comunidades, Ecopetrol se prepara para empezar los pilotos de las exploraciones.



El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, habló con EL TIEMPO sobre las posibles pruebas piloto de extracción de hidrocarburos no convencionales a través de la técnica de fracturamiento hidráulico, conocida como ‘fracking’.

“Estamos listos, tenemos ya unos recursos importantes desde el punto de vista monetario, pero hemos hecho un trabajo técnico muy serio inclusive ya mirando las primeras recomendaciones de la Comisión de Expertos para poder hacer los pilotos, pero también hemos dicho que no se trata de hacerlo rápido, se trata de hacerlo bien”, aseguró Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol.



Aunque no se conocen los lugares exactos en los que se podrían realizar estos pilotos, Ecopetrol ya tiene identificadas dos cuencas con mayor potencial para realizarlos, se trata del valle del Magdalena Medio y Cesar Rancheria.



Bayón Pardo aseguró que también se estableció un plan de socialización para las comunidades de estas zonas donde se pretendería realizar los pilotos en los próximos meses.



“Se viene trabajando en particular en Ecopetrol desde hace una década en este tema y seguiremos trabajando de manera responsable", añadió el directivo de la petrolera.



El presidente de Ecopetrol agregó que con las comunidades de las áreas donde se pretenden realizar las exploraciones ya se han entablado relaciones, por lo que la idea es explicar en qué consiste el proyecto, de manera que se resuelvan dudas, preocupaciones y cuestionamientos.

Respecto a los posibles beneficios que tiene esta cuestionada manera de extracción de hidrocarburos, Bayón manifestó que los pilotos permiten realizar las cosas de manera ordenada y construir una línea base ambiental, social y con estas "entender cómo se pueden hacer las actividades de manera responsable, segura y de manera que respete el medioambiente.



"También es importante que las comunidades entiendan qué beneficios trae. En particular, para el Magdalena Medio, donde nació la industria, tienen que ver beneficios muy tangibles de una actividad que puede transformar el país de manera muy positiva”, añadió el presidente de Ecopetrol.

Finalmente, Bayón aseguró que están esperando la decisión del Gobierno Nacional; sin embargo, informó que estos pilotos son una forma de disminuir las brechas sociales del país.



“Estamos listos desde Ecopetrol para trabajar en estos pilotos para la industria, porque es importante el acceso a la energía que tenga la gente, es la forma más poderosa de reducir las brechas que tenemos en el país, que la gente tenga el derecho al acceso al gas, a la energía a que se puedan movilizar y vamos a seguir trabajando en esa línea”, enfatizó Bayón Pardo.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

Bucaramanga@mariasrodriguez