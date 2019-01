Pinturas de víctimas del conflicto armado se expondrán en dos países

“Presencias sin Rostro” es el proyecto con el que 842 víctimas del conflicto han podido expresar, por medio del arte, los sentimientos que en ellos dejó la violencia. Gracias a la iniciativa 94 obras entre pinturas, correlatos, representaciones audiovisuales y sonoras visitarán los museos de Quai Branly en Paris y el Diásporas en Tel Aviv.



Las obras dibujan y narran historias relacionadas con hostigamientos, desplazamiento forzado, delitos sexuales, entre otros hechos victimizantes en una población de todas las edades. 87 estarán en la capital francesa y 36 en la israelí.

“Se le hizo una convocatoria abierta y única condición era que no supieran escribir ni pintar porque no queríamos convertir la propuesta en una competencia estética, sino que se narrara de manera sencilla la historia del departamento. Todas se mostrarán porque no era posible escoger por importancia”, indicó Juan Carlos Castro, director del proyecto.



El proyecto se trabajó en un municipio por cada subregión de Caldas: Viterbo, del bajo occidente; Manzanares, oriente; Norcasia, magdalena caldense; Chinchiná centro sur; Aranzazu, norte y Riosucio, del alto occidente, en donde se vinculó a la población de los 4 resguardos indígenas.



El próximo trimestre 12 representantes de estos municipios viajarán a estos países, donde se encargarán de ser los guías de su propia exposición. “Quisimos que viajaran ellos a ver el resultado del proceso, será una experiencia aún más enriquecedora, pues muchos ni siquiera conocen Manizales”, apuntó Castro.



Inicialmente se había planteado que las obras llegarían a Europa en enero, pero tras una nueva solicitud se aplazó hasta marzo. “En Francia están muy interesados en los documentos sonoros e imágenes acústicas, que son segmentaciones y codificaciones de los relatos que al organizarse se convierten en partituras musicales”, explicó el director del proyecto.



De acuerdo con Castro esta innovadora propuesta necesitaba más tiempo y trabajo de preparación y, dado a que fue una petición especial, también se logró que viajará el doble de víctimas de las concertadas al principio.



Con la iniciativa, liderada por la Secretaría de Cultura de Caldas, se buscó acompañar a las víctimas más allá de las reparaciones económicas. Así lo señaló Lindon Chavarriaga Montoya, jefe de esa cartera.



“Usualmente se atiende con compensaciones económicas, pero unas más importantes son las reparaciones espirituales y emocionales. Tenemos centenares de experiencias que han mostrado que cuando pintan su dolor lo dejan sobre el lienzo y es allí cuando empieza la transformación”, manifestó el Secretario.



Chavarriaga añadió además que dados los resultados que ha tenido el proyecto, el próximo año se ampliará a dos municipios más.



La iniciativa que se trabaja desde agosto de 2017 busca llegar a un importante número de víctimas de la violencia, que en Caldas dejó cerca de 120.000 desplazados y por lo menos 18.000 homicidios.



LAURA USMA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES