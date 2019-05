Piden reductores viales para puente de Calarcá por alta accidentalidad

Un nuevo accidente registrado en el puente helicoidal de Calarcá tiene en alerta nuevamente a las autoridades del municipio. La obra hace parte del proyecto Túnel de La Línea o Cruce de la Cordillera Central entre Cajamarca, Tolima y Calarcá, Quindío.

Son más de 17 accidentes registrados en esta obra que aún no cumple un año de inaugurada y que fue construida por un contratista que seleccionó el Instituto Nacional de Vías (Invías). En el más reciente accidente, un conductor perdió el control de su tractocamión y por poco se sale del puente y cae al vacío. En el hecho dos personas resultaron heridas.



La alcaldesa de Calarcá, Yenny Trujillo señaló que ha enviado varios oficios a Invias pero aún no obtiene respuesta.



“Le he pedido a Invías que ponga sus ojos en este puente helicoidal y busquemos conjuntamente soluciones porque realmente es un problema que nos tiene muy preocupados en Calarcá. Debemos trabajar la prevención y sobre todo allí por ser una vía tan importante. Hacemos un llamado de atención a Invías para que nos colaboren haciendo estudios e intervenciones para prevenir los accidentes”, manifestó Trujillo.



La mandataria local agregó que la Agencia de Seguridad Vial recomendó instalar reductores de velocidad en este puente.



Para la secretaria de Gobierno de Calarcá, Gladys Hernández se deben realizar estudios para buscar soluciones. “Tanto Invías como la Agencia Nacional de Seguridad Vial han explicado que el puente está bien construido y que el sentido vial está correcto pero yo creo que sí debe haber un problema.

​

