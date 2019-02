Pese a críticas, alcalde de Armenia y 9 concejales viajan a Turquía

Aunque se han escuchado comentarios de rechazo entre algunos de los concejales de Armenia por el viaje a Turquía que emprenderán el alcalde encargado de la ciudad, Óscar Castellanos, y nueve concejales del municipio, finalmente dicho viaje será hoy tras previa autorización del Concejo.

Según el alcalde, Estambul y Ankara son dos destinos con experiencia en marketing de ciudad “que es necesario conocer y, si es posible, adaptar sus estrategias a la realidad local”.



Castellanos, señaló que tendrá una apretada agenda de reuniones con empresarios, autoridades de ese país y directivos del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Ankara y la cancillería turca. Y que además, se buscará programar ruedas de negocios con empresarios turcos.



“Estamos dispuestos a revisar exenciones tributarias y opciones para incentivar la inversión extranjera en la capital quindiana”, dijo.



Agregó que otro de los objetivos es “potenciar la oferta exportable, presentar la oferta de productos agrícolas de la zona rural de Armenia, con enfoque principal en los cafés especiales, plátano y cítricos. Llevamos una misión del Comité de Cafeteros del Quindío para promocionar los cafés”.



Por su parte, el presidente del Concejo, el liberal Diego Torres Vizcaino, contó que la comisión de dirigentes de Armenia se reunirá con empresarios con los que se busca lograr un intercambio de experiencias “entre ellos el que tiene que ver con la escuela de música, la ludoteca Soñadores, del barrio La Grecia, y el centro social de la Alcaldía”.

​

Torres dijo esta mañana en la W Radio que también les van a contar sobre el genocidio turco en Armenia, ciudad del imperio Otomano, entre 1915 y 1918. Un millón y medio o dos millones murieron en ese periodo.



El viaje, que concluirá el próximo 13 de febrero, será costeado con recursos del gobierno de Turquía. “Incluso en la carta de invitación quedó claro que el transporte y hospedaje correrán por parte de ellos, y que es importante mencionar que los demás gastos que se generen serán asumidos por cada uno de los concejales y el alcalde. No se tocará un solo centavo del erario municipal”, expresó Torres Vizcaino.



Erika Falla García, concejal del partido Cambio Radical y quien hace parte de la oposición, manifestó que “junto a otros compañeros de la corporación no haré parte de dicha comisión y permaneceré en la ciudad dedicada a la gestión y trabajo en pro de los temas que requiere la ciudad”.



Cabe recordar que hace unos días, Armenia se quedó sin agua potable durante 36 horas, debido a un daño en la tubería de aducción del acueducto.



Otro de los motivos que habría generado molestias entre algunos de los concejales es que solo habrían invitado a los concejales que hacen parte de la coalición que apoya al alcalde, mientras que los políticos que están en la oposición aseguran que no recibieron dicha invitación. “Aclaro que nunca recibí una invitación formal para el mencionado viaje, ni estaba esperando la misma, pues considero que en este momento coyuntural que atraviesa la ciudad, es prioridad trabajar de manera urgente en los temas que la comunidad reclama con urgencia”, agregó Falla.



Los concejales que viajarán son Carlos Alberto Hernández, Jhony Leandro Vargas, Jhon Fredy Cerón, Rodrigo Alberto Castrillón y Diego Torres Vizcaino del Partido Liberal, Diego Fernando Cardona Carmona del grupo significativo Nueva Ciudadanía, Álvaro Jiménez Giraldo del partido Conservador y Orley Ortegón de Cambio Radical.



El concejal del partido de ‘La U’, Bryan Naranjo desistió del viaje por su agenda.



De ñapa, los concejales pasarán por Grecia, antes de regresar a Armenia.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO