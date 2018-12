A periodista amenazada 19 veces le redujeron el esquema de seguridad

Más vulnerable para ejercer su labor periodística en San José del Guaviare se siente la comunicadora Erica Alejandra Londoño Restrepo desde el 16 de noviembre pasado cuando la Unidad Nacional de Protección (UNP) le redujo el esquema de seguridad.

La periodista de Caracol Radio Guaviare, que en mayo pasado recibió el premio ‘Orlando Sierra’ al coraje de un periodista regional, entregado por Publicaciones Semana y Grupo Argos, expresa que desde hace más de cuatro años tenía un esquema de seguridad con dos escoltas, un vehículo y un celular, y únicamente la dejaron con un escolta.



Erica sostiene que no entiende esa decisión de la UNP cuando desde hace trece años, junto a su compañero de redacción, tiene un record de haber presentado 19 denuncias por amenazas contra sus vidas ante la Fiscalía, de las que no conocen resultados efectivos.



Las amenazas, señala, provienen de disidentes de las Farc, también de quienes dicen ser los nuevos comandantes de los paramilitares en la región, así como de grupos políticos.



Explicó que el noticiero tiene la sección ‘Es el colmo’ en la que los ciudadanos presentan libremente sus quejas y “nosotros profundizamos, lo que genera que muchos sectores se sientan lesionados”.

A esto se suma la buena audiencia que tiene el noticiero, lo que provoca que algunos de los afectados con las quejas pidan que censuren a las personas cuando hacen sus denuncias y “nosotros no limitamos a nadie y al contrario hacemos un trabajo de reportería en defensa de la comunidad”, sostiene Erica.



Una de las amenazas la empezaron a recibir en enero del año 2015 “de una persona que nos dijo que nos iba a pasar lo mismo que a los periodistas de la revista Charlie Hebdo, en Francia, cuando se produjo un ataque a la sala de redacción de ese medio de comunicación satírico en el que asesinaron a doce personas.



“Eso lo entendimos como una amenaza clara y evidente, en los siguientes días los siguieron atacando de ese mismo número telefónico, nos llegaron tantos mensajes que nos pusimos a averiguar y descubrimos que era un defensor público, hermano de un funcionario de la Alcaldía de San José del Guaviare, miembro de un partido político, afectado con las denuncias de la comunidad”, contó Erica.



Y lo más grave “es que hoy no hay ningún resultado del record de 19 denuncias presentadas, la Fiscalía no ha hecho nada”, sostiene Erica. Tampoco hay resultados por los mensajes que dicen que somos paramilitares o por las amenazas de las disidencias de las Farc, en Guaviare hacen presencia los frentes primero y séptimo.



Erica sostiene que el analista de la UNP estableció que se había bajado el riesgo de 52 a 50 y

Respuesta de autoridades

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Pablo Elías González, expresó que a Erica, en el último año, le han hecho tres evaluaciones y dan un nivel riego bajo y eso ya lo ventiló el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem), que se encarga del establecimiento de evaluación de riesgos y recomendaciones.



El Cerrem está integrado por delegados de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, Presidencia y Ministerio del Interior. “Ellos son los que deciden, yo no tomo esas decisiones”, agregó González.



En la Fiscalía expresaron que “las indagaciones siguen”, pero “no han podido

comprobar la veracidad de ninguna amenaza, con excepción de una de un abogado que fue defensor público que fue directa”. Mientras que las otras “amenazas fueron por mensajes de texto por WhatsApp y en las búsquedas selectivas no se ha encontrado nada”.



Por lo anterior, desde la Fiscalía de San José del Guaviare solicitaron apoyo de la Unidad Nacional de Análisis de Contexto que está investigando.



Mientras que Luisa Isaza, coordinadora de Defensa y Atención a periodistas de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresó que “es muy preocupante que le disminuyan el esquema de seguridad a Erica teniendo en cuenta que este año y el año pasado se han aumentado las amenazas contra la periodista”.



Más aun, agregó Isaza, teniendo en cuenta que es de las pocas voces que tiene el departamento de Guaviare en temas de orden público y corrupción y que allí hay muy pocos medios de comunicación, solo nueve emisoras, entre comerciales y comunitarias.



La coordinadora de la FLIP contó que cuando la UNP anunció que le iba a disminuir el esquema de seguridad a Erica le enviaron un oficio a esa entidad y han tenido dos reuniones con el director y el asesor de dirección, “pues no se entiende la decisión tomada y por eso vamos a presentar una acción de tutela para que se considere su situación real y se ajuste el esquema de seguridad”.



