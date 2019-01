Metodología India para la enseñanza del inglés en Pereira

Con la implementación de la metodología India “Karadi Path” de enseñanza del idioma inglés, se pretende este año profundizar y mejorar dentro de la estrategia de bilingüismo de Pereira; proyecto que fue destacado en la publicación del “FDI Strategy Awards 2018” del Financial Times dentro del top 10 de categorías “Educación, entrenamiento y talentos” y “Enseñanza de Idiomas”.

Así lo anunció Jorge Iván Ramírez, Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pereira, entidad aliada del proyecto coordinado por la agencia para la promoción de la inversión en Risaralda Invest in Pereira, y del que también hacen parte la Gobernación de Risaralda, Alcaldía de Pereira, Comfamiliar. Liceo Pino Verde, Universidad Eafit, Intuitive Solutions (empresa instalada por Invest in Pereira) y el World Trade Center Pereira, entre otros.



La nueva metodología será donada por Jacob William, principal inversionista del World Trade Center en Pereira, y con la que asegura el directivo gremial “podremos llevar a otras instituciones públicas el programa. Pensar que otros colegios públicos no sólo de Pereira sino de otros municipios también se pueden beneficiar y convertirse en pilotos de esta iniciativa no es descabellado”.



¿En qué consiste?



Juliana Montes, líder de la estrategia de bilingüismo de Invest In Pereira, destaca que “Karadhi Pat”, es una metodología que se ha implementado en 4.000 colegios de la India y a través de la cual se enseña el idioma por medio de canciones y audio libros, “y se ha identificado que los niños pueden adoptar más fácil un segundo idioma”.



Inicialmente serán dos colegios del departamento donde se realice la prueba piloto, para evaluar los resultados y sumar al trabajo que ya se ha hecho en el colegio Alfonso Jaramillo Gutiérrez, y que le valió el reconocimiento del “FDI”, logrando ser galardonado como la mejor estrategia de enseñanza de idiomas entre 112 que fueron evaluadas por el diario británico.



