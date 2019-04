Pavimentan trocha del Tolima 'por donde no pasaban ni mulas'

Los habitantes de Palocabildo y Casablanca, municipios del norte del Tolima, ubicados a 3 horas de Ibagué, celebraron con orquestas y bailes la pavimentación de su carretera, la obra más solicitada por años y que sólo hasta ahora fue una realidad con una inversión de 22.000 millones de pesos, recursos propios de la Gobernación.



"Ha sido toda una vida de sufrimientos para nosotros traer la comida y sacar productos agrícolas pues por esta trocha no pasaban ni las mulas", afirmó el campesino Humberto Romero y agregó que la producción de café, agucate y plátano "nos tocaba a las costillas para llevarlos a los centros urbanos de comercialización".

Alirio Cárdenas, cultivador de café, dijo que la vía "era llena de lodo, huecos, zanjas y derrumbes".

En invierno, ir de un municipio a otro tomaba días pues los carros se entregaban en el lodazal y los derrumbes no dejaban pasar.



"Los políticos prometían pero después de darles el voto no volvían y en cada campaña éramos engañados", señalaron los campesinos .



El acto de inauguración de la vía en asfalto, con cunetas y muros de contención, fue presidido este domingo por el gobernador del Tolima, Óscar Barreto, quien señaló que se invirtieron 22.000 millones de pesos y agregó que la obra desde ya transforma y genera desarrollo en esta región líder en producción agrícola y de riqueza turística.



Años atrás, cuando Oscar Barreto visitó esta región, le dijeron que era imposible ingresar a Palocabildo y Casabianca o si quería que llevara un carro potente para enfrentar la trocha por lo que este domingo ante más de 1000 campesinos que asistieron a la inauguracion, afirmó que con "mucha felicidad les entrego a todos esta obra".



Muchos campesinos afirmaron que el tramo de vía figuraba "pavimentado desde 2005 pero en el papel" por parte del gobierno nacional cuando se implementó el fallido Plan 2500 de vías que se contrató y fue un fiasco pues no funcionó ya que la plata se perdió.



Franklin Díaz, líder de Casabianca, recuerda una valla enorme de hace 15 años colocada por los contratistas a un costado de la trocha.



"La valla del Plan 2500 duró años pero la vía jamás la pavimentaron y nos dejaron viendo un chispero", dijo Franklin Díaz y su afirmación es compartida por los habitantes de Palocabildo y Casablanca.



"La obra al servicio de la region no es una vía, es una autopista, dado que cumple las especificaciones técnicas en esta zona de montaña", aseguró el alcalde de Palocabildo, Hener Salinas.



FABIO ARENAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Ibagué