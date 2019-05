¿Por qué los colados no son un problema para otras ciudades del país?

Mientras TransMilenio de cada 100 personas que usan a diario el sistema 15 no pagan el pasaje, en las otras capitales del país que cuentan con servicio integrado de transporte la tasa de colados no supera el uno por ciento.

Según cifras del sistema de transporte masivo de Barranquilla, Transmetro, de los 148.000 usuarios que se movilizan a diario en los buses articulados, solo el 0,3 por ciento no paga el costo del pasaje.



Las estaciones del Sistema en donde más se evidencia la evasión son: Esthercita Forero, Alfredo Correa De Andréis y La Catedral, ubicadas sobre la troncal Olaya Herrera (Carrera 46).



Voceros de Transmetro aseguraron que si bien los colados le representan pérdidas diarias al sistema de $1.021.200, el porcentaje de evasión es mínimo gracias a la puesta en marcha de estrategias como el programa cívico SúbeT que vela por el cumplimiento de principios y normas de la compañía desde el 2015. Las cifras de Transmetro demuestran que en los primeros tres años de SúbT el indíce de evasión pasó del 5 por ciento al 0,5 por ciento.

El panorama también es positivo para el sistema integrado de transporte de Cartagena, Transcaribe. Según Humberto Ripoll Durango, gerente de la compañía, cada día se colan al sistema entre 8 y 12 personas, las pérdidas anuales se calculan en 1'095.0000 pesos.

​

“En realidad, el porcentaje es muy bajo. Por lo tanto no se le hace un seguimiento estricto. Además, con las 128 cámaras de seguridad que tenemos en varias estaciones vemos todo”, dice Durango.

En Medellín la situación es aún más alentadora. A diferencia de TransMilenio, donde se patrulla con perros para evitar que los usuarios se cuelen, en el metro de Medellín, el único canino que se ha visto es ‘Canela’, una perrita que el 16 de abril ingresó al sistema, fue adoptada y está en búsqueda de hogar.



La empresa aseguró que “quien vigila desde hace más de 25 años que no haya colados en el sistema de transporte masivo de Medellín es la Cultura Metro”.



En la capital de Antioquia se realizó un trabajo de concientización y formación, el cual logró que los usuarios ejerzan el concepto de corresponsabilidad en el uso del sistema masivo, acatando las normas y las recomendaciones. Esta estrategia incluyó el relacionamiento con comunidades alrededor de los proyectos y el acompañamiento al usuario en todo el ciclo del servicio (desde la adquisición del medio de pago hasta su salida del Sistema). Por eso razón no existen colados en el Metro.

Culturina en el Metro de Medellín Foto: Jaiver Nieto Álvarez /CEET

De hecho, en 2018 el Metro fue reconocido por décimo año consecutivo como la mejor empresa pública de la ciudad, según la encuesta de percepción ciudadana Medellín Cómo Vamos.

En Bucaramanga, la cifra de colados en Metrolínea también es mínimasi se compara con la de la capital colombiana, a tal punto que las autoridades no llevan registro de colados.



“El impacto de los colados en nuestro sistema no es ni medianamente parecido al Transmilenio de Bogotá. El sistema de la cultura de nuestro usuarios es bastante buena, no se dejan de presentar incidentes de colados, pero es muy mínimo”, afirmó Julián Eduardo Arenas, director Técnico de Operaciones de Metrolínea.



Sin embargo en las estaciones se cuenta con el acompañamiento de la Policía Nacional y de personal del Concesionario de recaudo y Control, que tienen personas encargadas para este tipo de situaciones.



“El pretender hacer un esquema de puertas de 'anticolados' no funciona acá porque nuestro impacto no es tan significativo como lo es en Bogotá”, aseguró el director Arenas.

Los ‘pecados’ y los mandamientos por el sistema del MIO Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / EL TIEMPO

Al otro lado de la balanza se encuentra Cali, ciudad en la que se reportaron 1.705 casos de colados en el sistema Masivo Integrado de Occidente, MIO, en los primeros tres meses del 2019. La cifra representó un aumento del 569 por ciento, en comparación con lo registrado en el mismo periodo del año anterior.



Sin embargo, por estos 1.705 evasores entre enero y marzo de 2019, Metrocali tuvo pérdidas de 3'580.500 pesos, apenas superior a las cifras del Transmetro de Barranquilla.



En Cali tampoco se utilizan perros para controlar a los evasores. Según la Policía, hay entre 200 y 400 uniformados que suelen hacer operativos en las más de 50 estaciones del MIO en la ciudad.

Con información de corresponsales en Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.