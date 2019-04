Operativos contra hoteles informales en Santa Marta

Los operativos que adelantan las autoridades en Santa Marta contra hoteles informales, previo a la temporada turística de semana santa ya arrojaron los primeros resultados.



En el Centro Histórico de Santa Marta ya van clausurados un total de seis inmuebles no regulados que prestaban el servicio de hospedaje.Los controles son liderados por el instituto de turismo del Distrito, en cabeza de Shadia Olarte, quien explicó que "estos lugares intervenidos no cuentan con la documentación requerida por la ley y tampoco reúnen las condiciones higiénicas para la prestación de servicio de hospedaje”.

El último dispositivo se efectuó en un “hostal” ubicado en la calle doce con carrera 2, allí, además de no contar con permisos para prestar servicio de alojamiento, se hallaron unas instalaciones en condiciones precarias y no aptas.

Competir contra la informalidad es muy difícil, ellos por no pagar impuestos ofrecen valores que son imposible de igualar, así que el visitante en ocasiones los elige a ellos, FACEBOOK

TWITTER

Los operativos se extenderán a otras zonas de la capital del Magdalena, donde históricamente se tiene identificado la práctica de hotelería no certificada, lo cual es un flagelo que afecta al sector formal hotelero y el bienestar del turista que recibe una atención inadecuada.



La funcionaria resaltó la importancia de realizar estos operativos en toda la ciudad, teniendo en cuenta la próxima temporada turística de Semana Santa que se avecina, a fin de garantizar un destino seguro y de calidad.



La administración distrital, de manera conjunta con las instituciones y gremios locales, ya están trabajando en el diseño estratégico para asegurar una buena estadía de propios y visitantes durante la Semana Mayor.



El director de Cotelco, capítulo Magdalena, aseguró que cada año el número de lugares promocionados ilegalmente para el turista se incrementan, por lo que este tipo de controles como antesala a una tempora de vacaciones resulta muy importante.



"Competir contra la informalidad es muy difícil, ellos por no pagar impuestos ofrecen valores que son imposible de igualar, así que el visitante en ocasiones los elige a ellos, sin importar que no se les garantice su seguridad y bienestar", expresó el funcionario.





Roger Urieles

Especial Para El Tiempo

Santa Marta

En Twitter: @rogeruv