Agencia que trasladó turistas suizos a Playa Brava es ilegal

Las investigaciones por el caso de los turistas suizos ahogados en Playa Brava, sector del Parque Tayrona, detectaron que la agencia de turismo que ofreció el servicio de traslado al grupo de excursionistas es ilegal.

La noticia la confirmó Shadia Olarte, directora del Instituto de Turismo del Distrito (Indetur), quien al realizar el seguimiento al hecho ocurrido durante un tour en Santa Marta pudo evidenciar irregularidades como el hecho de no contaba con ninguna clase de permiso para funcionar.



“Estamos al frente de una agencia pirata, que no aparece registrada en ningún lado; adicionalmente, la persona delegada para trasladar a los turistas ni siquiera es un guía profesional”, señaló la funcionaria.



Según Olarte, este prestador turístico de nombre Asogbasan- Coopbasan, no cuenta con oficina y su manera de operar es por medio de la captación informal en las calles.



“Ofrece planes a precios muy por debajo de otras agencias legalmente constituidas, pero no brindan garantías ni seguridad al turista”, sostuvo la funcionaria.

EL TIEMPO visitó el lugar donde queda ubicada la agencia de turismo en el Centro Histórico de Santa Marta y pudo constatar que funciona en una vivienda que permanece cerrada.



Al consultar con la persona encargada, esta negó cualquier tipo de participación o servicio al grupo de extranjeros en mención.



Sin embargo, en la parte externa de la casa, había un aviso publicitario donde por un valor de $160.000 se ofrecía un tour a Granate, que queda justo al lado de Playa Brava, donde se presentó el accidente.



El plan que tiene una duración de 7 horas incluye equipos, lancha, almuerzo, guía y refrigerio.



Las autoridades de turismo también encontraron que los cinco turistas trasladados a esta área prohibida del Parque Tayrona, tampoco contaban con seguro de viaje, que es otro de los requisitos elementales que debe brindar una agencia de turismo.



“Asogbasan- Coopbasan deberá responder ante la autoridad competente por todas las anomalías en las que incurrió. Actualmente se le abrió un proceso legal que podrá tener graves consecuencias”, precisó.



Cabe indicar que los suizos Diego Brigger y Kin Anne, junto a otros tres turistas contrataron una excursión a una de las playas del Tayrona que tenía prohibiciones para bañistas.



“Ingresaron por una zona no autorizada e hicieron caso omiso de las restricciones que existía con respecto al ingreso al agua, esta situación dio lugar al accidente en el que perdieron la vida dos de los excursionistas”, agregó.



Finalmente, Indetur reiteró el llamado a los turistas para que no contraten tours con agencias informales y eviten inconvenientes durante su visita a Santa Marta.



“Los visitantes en ocasiones por conseguir precios más económicos, se vuelcan a la informalidad, donde claramente corren un riesgo alto al quedar a cargo de personas sin capacitación con quien exponen sus vidas”, puntualizó.

ROGER URIELES V.

Especial para EL TIEMPO

SANTA MARTA