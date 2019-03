Ola migratoria causa déficit en sistema escolar de Norte de Santander

El sistema educativo de Norte de Santander completa cuatro períodos académicos consecutivos con las matrículas disparadas. En los últimos tres años, unos 11.647 niños procedentes de Venezuela se han inscrito en los 211 establecimientos educativos de esta región fronteriza, originando problemas de déficit en frentes como la plata docente, la infraestructura educativa y la cobertura en el Plan de Alimentación Escolar (PAE).

En 2015, cuando se produjo la restricción del paso vehicular por los puentes binacionales, que fue ordenada por Nicolás Maduro, estos establecimientos educativos registraban una demanda de nuevos ingresos que rozaba los 133.700 alumnos.



Al año siguiente, la cifra se mantuvo y no sufrió mayores variaciones. Sin embargo, la calidad de vida del vecino país se empezó a desmoronar, con una economía fracturada y una profunda crisis política, que obligó a miles de colombianos residentes en Venezuela y a sus ciudadanos a salir en una diáspora sin precedente en la historia reciente de Suramérica.

Ha sido una problemática grande, porque no podemos decirles a los niños provenientes de otro país, en este caso de Venezuela, que no tienen la oportunidad de estudiar

La llegada de estos migrantes se sintió con fuerza en áreas de la región tan sensibles como la salud y la educación. En 2018, la cifra de matrículas en el departamento ya se estaba desbordando y alcanzó los 139.725 menores, casi 6.000 nuevos estudiantes en menos de tres años.



Para 2019, la variación evidenció la inscripción de 4.000 niños, la mayoría de ellos de nacionalidad extranjera o connacionales, que residen en poblaciones vecinas como San Antonio y Ureña.

Esta gruesa demanda por cupos escolares ha ocasionado una falta de docentes en municipios como Villa del Rosario y Tibú; una carencia de espacios para acoger a esta población extranjera en Los Patios y en el corregimiento de La Gabarra (Tibú); y un llamado urgente para ampliar la cobertura del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en Cúcuta.



“Ha sido una problemática grande, porque no podemos decirles a los niños provenientes de otro país, en este caso de Venezuela, que no tienen la oportunidad de estudiar. Como garantes de este derecho se propuso la alternativa de abrir más cupos. A pesar de esto, carecemos de docentes en alguna zonas de difícil acceso, lo que está afectando la educación de los niños colombianos”, explicó Myriam Ortega Quintero, secretaria de Educación de Norte de Santander.



Debido a la falta de aulas de clase, en estos momentos hay cerca de 122 niños que no han podido ser ubicados en colegios del departamento, mientras que organismos internacionales, como el Consejo Noruego para Los Refugiados, habilitan improvisadas salones al interior de planteles educativos para suplir esta necesidad.



La escasez de espacios académicos ha ocasionado que cursos con un máximo permitido por la ley de 25 alumnos, se impartan en locaciones regentadas hasta por 47 personas.



Esta problemática se presenta, por ejemplo, en la Institución Educativa Francisco José de Caldas, del municipio de Tibú, donde hay 4.000 inscritos en una infraestructura con la capacidad para atender una población escolar de máxima de 3.500 estudiantes.

Sin embargo, el panorama más crítico se enmarca en la capital nortesantandereana, con escuelas cuya población extranjera ya rebasa la demanda local.



Este fenómeno quedó al descubierto con la prohibición del paso peatonal tras el cierre fronterizo del 23 de febrero, que impidió durante dos semanas el acceso de los niños a colegios colombianos. Durante ese tiempo, cerca de 3.000 menores no recibieron clases por lo que sedes del colegio Misael Pastrana, ubicado en el barrio El Escobal, permanecieron prácticamente vacías.



Para afrontar estos inconvenientes causado por la migración, el Gobierno Nacional presentó hace pocos días el Plan Frontera Segura y Humana, que trazó una ruta de atención en frentes como la seguridad, el control administrativo y la asistencia humanitaria, encaminados a resolver este tipo de falencias.

De hecho, en este paquete de medidas se incluyó la ampliación de la cobertura del PAE, en alianza con el Banco Mundial de Alimentos, y se acordó el fortalecimiento de los docentes.



“La Alcaldía de Cúcuta ha suscrito un convenio con organismos multilaterales con el cual se han aprobado la entrega de 1.803 raciones exclusivamente para niños venezolanos, y otros 6.000 componentes más, que serán entregados después de Semana Santa (…) El Ministerio de Educación ha movilizado 60 docentes para la planta para seguir atendiendo con calidad a nuestros estudiantes y no frenar esta enorme labor”, puntualizó Doris Angarita, secretaria de Educación de Cúcuta.



