Un fin de semana violento tiene en alerta a la comunidad en Arauca

Una jornada violenta se vivió desde este viernes en el departamento de Arauca, teniendo como escenario el municipio de Saravena y la zona rural del municipio de Arauquita, donde igualmente se conoció del secuestro y posterior liberación de varias personas, tres de ellas funcionarios públicos de quien se dijo fueron trasladados a territorio venezolano.

En el municipio de Saravena, un joven fue asesinado en las primeras horas de la mañana del pasado viernes 15 de febrero, donde la acompañante de la víctima resultó ilesa tras el ataque sicarial, informaron las autoridades.



La acción se dio promediando las 7:00 de la mañana en una calle contigua a las viejas instalaciones del Idema, donde fue ultimado de varios impactos de arma de fuego el ciudadano, Jesús López, de tan solo 24 años de edad.



De la víctima también se dijo que se movilizaba en una motocicleta junto a su compañera sentimental, de quien no se precisó su identidad. Además, resultó ilesa de este ataque en la que le cegaron la vida a este joven.

De los autores de este asesinato, se presume que operaron en una motocicleta de alto cilindraje, quienes luego de esta acción sicarial se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Por otro lado, en pleno centro poblado de Puerto Jordán, fue ultimado de varios impactos de arma de fuego el ciudadano, Ferney Osorio Vega, de aproximadamente 25 años de edad, propietario de un establecimiento comercial de venta de celulares y accesorios en esta localidad, quien estuvo hospedado en el centro poblado de Panamá de Arauca, pero residía en el municipio de Arauquita.



Ferney Osorio Vega se mantenía viajando entre Arauquita y el centro poblado de Puerto Jordán, era padre de dos menores de edad y de religión cristiana, quien terminó siendo asesinado en estas circunstancias de la que la comunidad expresó extrañeza.



La noche de ese mismo viernes, en el municipio de Saravena se recrudeció la violencia, casi de manera simultánea fueron asesinadas tres personas, en diferentes escenarios. Dos de ellas ocurrieron en el barrio Villabel, donde en una vivienda fueron asesinados dos hombres que no han sido identificados, de la que se dicen serían ciudadanos venezolanos.



Transcurrido unos minutos, se informó del asesinato de otro hombre de aspecto joven, en el municipio de Saravena, esta vez, en el sector conocido como Los Tronquitos, quien terminó recibiendo varios impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, en especial la cabeza.



El occiso de quien no se ha establecido su identidad, vestía un pantalón negro, una franela vino tinto y unas botas pantaneras negras.



Al mismo tiempo se realizaba el secuestro por algunas horas y posterior liberación de cuatro funcionarios públicos y un ganadero por disidencias de las Farc en zona rural del municipio fronterizo de Arauquita.



Dentro de los secuestrados figuró la Secretaria de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, Daccy Serpa y el ganadero, José Lorenzo Camacho, quienes habían sido plagiados por esta célula subversiva en el municipio de Arauquita frontera con el estado Apure venezolano cuando realizaban una visita e inspección de unas obras.



Junto a la secretaria de la alcaldía de Arauquita y el ganadero, fueron también liberados los ingenieros Ambientales, Elías Brito, Carlos Leguizamón y Wilfredo Ramírez, funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, Corporinoquia con sede en el municipio de Arauca, capital del departamento.



El secuestro de estos cuatro funcionarios públicos y el ganadero se registró el pasado viernes alrededor de las 2:00 de la tarde, cuando sujetos armados que se identificaron como miembros de las disidencias de las Farc interceptaron en la vereda Guamalito a la comisión integrada por tres ingenieros ambientales de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, Corporinoquia en el departamento de Arauca, la titular de la Secretaría de Agricultura del municipio de Arauquita y este ganadero oriundo de esta población.



En ese mismo día alrededor de las 9:00 de la noche se registró el atentado con explosivos a una patrulla del Ejército Nacional en el corredor vial Tame – Puerto Jordán que dejó a once uniformados heridos. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, coronel Arnulfo Traslaviña Sáchica responsabilizó del hecho al Frente Domingo Laín Sáenz del Eln.



Durante el día sábado, elementos al margen de la ley hostigaron con granadas de fragmentación las instalaciones de la Estación de Policía del municipio de Tame, acción que dejó daños en un vehículo de la institución y ventanales del sector afectados por la onda expansiva.



En la ciudad de Arauca una mujer fue atacada y logró sobrevivir a un ataque con arma de fuego que realizó un sujeto de nacionalidad venezolana en un sector popular, el cual fue capturado por las autoridades.



En la mañana del pasado domingo 17 de febrero se conoció del asesinato de un longevo de 82 años de edad, en el sector de Pueblo Seco, zona rural del municipio de Tame, mientras que en Saravena, un hombre comerciante de combustible sobrevivió a un ataque sicarial que realizaron hombres armados que se dieron a la fuga luego de esta acción.



Cabe recordar que, durante el 2018, el municipio de Saravena ocupó el primer lugar con 36 homicidios, seguido del municipio de Arauquita y Tame con 33 eventos respectivamente, Arauca capital se registraron 31 asesinatos, Fortul con 30, que se incrementó por el bombardeo de la fuerza pública contra disidentes de las Farc en la que murieron 13 personas, mientras que Cravo Norte tuvo 3 homicidios y Puerto Rondón 2.



Estos asesinatos se dan luego de la circulación de un panfleto de las disidencias de las Farc que declara objetivos militares a delincuentes, violadores, ladrones y consumidores de sustancias alucinógenas, como también restrieguen la movilidad de personas en cuatro municipios del departamento desde las diez de la noche y cuestiona a la diligencia del Partido Centro Democrático.



Aún no ha habido un pronunciamiento oficial de ninguna autoridad sobre estos homicidios, como del panfleto del grupo subversivo en un área de dominio de la guerrilla del Eln y las disidencias de las Farc.



