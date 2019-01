Autoridades ofrecen recompensa tras amenazas a líderes en El Salado

El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, ofreció 20 millones de pesos de recompensa a quien de información sobre las personas que han amenazado a una líder del corregimiento de El Salado, en el Carmen de Bolívar.

En un consejo de seguridad que reunió este sábado a las autoridades departamentales y a la cúpula del Ejército, Policía y Armada Nacional con líderes de esta región golpeada por la violencia se conoció la forma cómo Yirley Velazco, una de las representantes del corregimiento, y toda su familia vienen siendo objeto de amenazas desde finales del 2018.



Según las autoridades, las amenazas han llegado a través de WhatsApp y Facebook.



Velazco es una líder social que adelanta un trabajo con mujeres vulnerables de las veredas más alejadas del Carmen de Bolívar.



La mujer es, además, sobreviviente de la masacre perpetrada por paramilitares en el año 2001, cuando era tan solo una niña.

En El Salado también son objeto de amenazas un grupo de jóvenes que lideran una agremiación deportiva.



Se conoció también que El Salado presenta problemas con el microtráfico de drogas; no obstante, las autoridades policiales y militares descartaron que en esta región exista presencia de grupos armados ilegales.



La visita de las autoridades a El Salado dejó en evidencia que este es un pueblo detenido en el tiempo, donde el alcantarillado colapsó, no existe un centro médico y las indemnizaciones y reparaciones a las víctimas de la violencia no han llegado.



Por ejemplo, el programa prometido con la Ruta de la paz jamás ha ascendido a la alta montaña de este corregimiento. Además, las vías terciarias que habían dicho que se construirían se quedaron en promesas, señalaron los líderes de esta comunidad, que agregaron que nunca se construyó la casa de la memoria, con la que el Gobierno Nacional tenía planeado recordar las masacres de 1997 y 2001, las cuales ocasionaron un desplazamiento masivo.

En la región señalan que no les han cumplido las promesas para mejorar las condiciones de la población. Foto: Yomaira Grandett/ El Tiempo

En la jornada ni la Unidad para las Víctimas ni ningún representante del Gobierno Nacional acompañaron a los saladeros en este consejo de seguridad.



“Es una promesa que el próximo sábado llegarán hacia El Salado la Unidad para las Víctimas y todas las autoridades responsables de las indemnizaciones y reparaciones para esta comunidad”, señaló Turbay.



Entre las voces más sentidas de la comunidad estuvo la del campesino Arnulfo Romero, quien les recordó al gobernador Turbay y a todos los asistentes al consejo de seguridad que en el plan de gobierno que se prometió en la actual administración para esta región solo se ha ejecutado el 20 por ciento.



Las autoridades señalaron que se garantizarán las medidas de seguridad a las personas que han sido objeto de amenazas y se resguardará a toda la población con un número significativo de uniformados del Ejército, Policía y Armada Nacional.



JOHN MONTAÑO

Enviado especial de EL TIEMPO

El Salado