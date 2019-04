No se desconecte sin leer las noticias más destacadas de este viernes

Le presentamos cinco de los hechos más importantes de la agenda informativa de este viernes 26 de abril.

Ordenan captura de 'El Paisa': mínimo irá entre 5 y 8 años a la cárcel

Los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz tomaron la decisión de ordenar la captura de 'El Paisa', por incumplirle al proceso de paz. La magistrada Catalina Díaz Gómez leyó la decisión de 90 páginas que puso de nuevo a Hernán Darío Velásquez Saldarriaga en la lista de los más buscados del país.



"No está cumpliendo a contribuir al éxito de la reincorporación", advirtió la magistrada, quien además señaló que desde junio del año pasado no se tiene información sobre su ubicación.



La decisión se sustentó en que entre las condiciones para los excombatientes estaban la dejación de armas, la garantía de no repetición, el compromiso con la verdad y la reparación de las víctimas. Lea el desarrollo de la noticia.

Hernán Darío Velásquez, el 'Paisa'. Foto: Twitter: @IvanMarquezFARC

La tienda donde vieron por última vez a chilena desaparecida

La desaparición de Ilse Amory Ojeda, la exsargento chilena de 51 años que llegó por amor a Colombia, continúa siendo un misterio. Las autoridades no tienen pistas contundentes acerca de lo que le pudo haber pasado.



Son escasos los detalles que hay sobre el día en el cual habría decidido dejar a su novio, el colombiano Juan Guillermo Valderrama. Solo se sabe que había descubierto una infidelidad de él con otra extranjera, a quien el propio hombre identificó como Becky Evans.



Según la versión de Juan Guillermo Valderrama, el 29 de marzo fue la última vez que la vio. Dijo que eso había pasado en una tienda en Bucaramanga donde estaban compartiendo, pero tras enterarse de la infidelidad salió molesta del establecimiento y mientras el pagaba la cuenta ella desapareció. Aquí, el complemento de la información.

Ilse Ojeda fue vista por última vez en esta tienda en Bucaramanga, el pasado 29 de marzo. Foto: Jaime Moreno / EL TIEMPO

'Guaidó tiene el pueblo pero no tiene la fuerza': Uribe

En el lanzamiento del libro 'Venezuela en su laberinto', de María Angélica Correa, que tiene lugar este viernes en la Feria del Libro en Bogotá (Filbo), el expresidente Álvaro Uribe aseguró que el presidente interino de ese país, Juan Guaidó, aún está lejos de constituirse en una alternativa viable de poder frente al régimen de Nicolás Maduro.



"Guaidó tiene el pueblo, pero no tiene la fuerza. Muchos han hablado de diálogo, pero se ha demostrado que esto es una trampa en la que cayó incluso el Vaticano partiendo de la buena fe", aseguró el exmandatario en el foro moderado por el subdirector de Información de EL TIEMPO, Andrés Mompotes.



Según Uribe, en la actual crisis venezolana ha jugado un papel clave la connivencia del régimen chavista con la antigua guerrilla de las Farc, que según dijo, "ha estado en todo lo que ha ido constituyéndose sobre los eslabones de esta tragedia". Lea toda la la nota.

El expresidente Álvaro Uribe, el subdirector de EL TIEMPO, Andrés Mompotes y la autora del libro, María Angélica Correa. Foto: Javier Forero / ELTIEMPO

Ojo: cambios en exámenes para pase no aplican en mayo, sino en 2020

En teoría, a partir de mayo los nuevos aspirantes a una licencia de tránsito, que son unas 900 mil personas cada año, deberían presentar unos exámenes teóricos y prácticos más rigurosos para optar por el documento y certificar su idoneidad para la conducción de todo tipo de vehículos en las vías nacionales, pero el Ministerio de Transporte debió sacar una resolución para prorrogar hasta 2020 esas nuevas pruebas.



Esta prórroga obedece a una falta de sintonía entre los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) y el Ministerio de Transporte, debido a que esta cartera, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, aún no ha definido los contenidos teóricos y prácticos nuevos sobre los cuales va a examinar a los aspirantes e incluso a quienes quieran ‘recategorizar’ su licencia de conducción. Aquí, el informe completo.

En teoría, a partir de mayo los nuevos aspirantes a una licencia de tránsito, deberían presentar unos exámenes más rigurosos, pero la norma aplicará a partir de 2020. Foto: Jaime Moreno / EL TIEMPO

¿Por qué las aerolíneas hacen que vuelos duren más tiempo a propósito?

En la década de 1960, costaba cinco horas volar desde Nueva York hasta Los Ángeles, y tan solo 45 minutos de Nueva York a Washington DC.



Hoy, esos mismos vuelos son de más de 6 horas y de 75 minutos, respectivamente, pese a que los aeropuertos no cambiaron de lugar.



Se llama "horario de arrastre" o "de relleno". Y es un secreto que las aerolíneas no quieren que conozcas, sobre todo debido a los efectos negativos que tiene para el medio ambiente. Entérese de los detalles.

Antes se tardaba menos en llegar a ciertos destinos. Es un efecto del llamado "horario de arrastre". Foto: Getty Images / BBC Mundo

