No se desconecte sin leer lo más importante del día

Antes de disfrutar del puente festivo, le contamos cuáles fueron algunas de las noticias más importantes de este viernes:

La respuesta de EE. UU. a la captura de la mano derecha de Guaidó

Este viernes, el Departamento del Tesoro incluyó en la temida Lista Clinton a una de las entidades oficiales más importantes en la economía venezolana. El Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), que es uno de los más importantes para el régimen. Encuentre más detalles aquí.

Nicolás Maduro exhibe unas barras de oro durante un discurso televisado el 22 de marzo de 2018. Foto: Archivo / Reuters

Así va el Plan Nacional de Desarrollo en su paso por el Congreso

Siga aquí lo último del debate del proyecto, que se destrabó en la jornada de este viernes y a un día del límite para surtir su primera fase de aprobación.

Las comisiones económicas tienen la primera palabra sobre el PND. Foto: Mauricio León-EL TIEMPO

Los municipios donde tener sed le puede quitar la vida

El especial 'Agua que no has de beber' hace una radiografía de este problema de salud pública que aqueja a poblaciones enteras donde no hay agua potable. Encuentre todo el despliegue, aquí.

Son 19 municipios en total sin acceso a agua apta para el consumo humano. Foto: Vanexa Romero/EL TIEMPO

Mujer asesinada a golpes en Modelia era auditora del Polo Democrático

María Gladys Ramírez era contadora pública de la Universidad Libre, magíster en economía de la Universidad Nacional. Tenía 61 años. Fue asesinada por robarle. Conozca toda su historia aquí.

Vecinos y amigos de María Gladys realizaron una velatón este jueves sobre la 7 de la noche para clamar justicia. Foto: Mauricio León / EL TIEMPO

Las conclusiones del triunfo de Colombia ante Japón

Comenzó la era Queiroz en la Selección Colombia. El seleccionado nacional no lució bien en la primera parte, pero mejoró en la segunda, hasta conseguir un resultado favorable en el primer partido (amistoso) que disputa el técnico portugués Carlos Queiroz. Consulte aquí las cinco conclusiones que dejó este juego.

Falcao García, autor del gol, en una acción de juego en Yokohama, Japón. Foto: Miguel Bautista/ ETCE

