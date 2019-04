No se acueste sin leer las noticias más destacadas de este lunes

A continuación le presentamos cinco de los hechos más importantes de la agenda informativa de este lunes 15 de abril.

"La estructura de la catedral de Notre Dame está a salvo": bomberos

Por más de cuatro horas los bomberos trabajaron para apagar las violentas llamas que arrasaban con el monumento parisino. En la noche del lunes (hora local), las autoridades declararon que "lograron salvar la estructura en su totalidad y que el fuego ha perdido intensidad". Se desconocen las causas de la emergencia en el templo, que estaba en proceso de restauración. Conozca más detalles de este devastador incendio aquí.

La parte superior de la catedral fue consumida por las llamas. Foto: Francois Guillot / AFP

Wikileaks: esto le dijo Santos a Brownfield sobre reelección de Uribe

En octubre del 2009, cuando la Corte Constitucional aún no se le había atravesado al intento del entonces presidente Álvaro Uribe por conseguir un tercer mandato, Juan Manuel Santos le dijo al embajador de Estados Unidos que la segunda reelección tenía poco chance de salir adelante debido al ambiente interno y a las posiciones en ese tribunal. Le contamos aquí más detalles de los documentos revelados.

El presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Uribe fueron aliados políticos en el pasado. Foto: EL TIEMPO

A Márquez y al 'Paisa' les suspenden el pago de las mesadas

Las últimas dos mesadas a las que tienen derecho como desmovilizados de las Farc, según el acuerdo de paz, no han sido giradas por el Gobierno a los exjefes guerrilleros, Iván Márquez, y Hernán Darío Velásquez, conocido como el 'Paisa', quienes abandonaron sus labores relacionadas con el posconflicto desde agosto pasado. Consulte aquí esta información completa.

Hernán Darío Velásquez, el 'Paisa', con Iván Márquez. Foto: Twitter: @IvanMarquezFARC

'Game of Thrones' bate récords de audiencia en Estados Unidos

El estreno de la octava y última temporada de la serie 'Game of Thrones' fue visto por 17,4 millones de espectadores en Estados Unidos a través de todas las plataformas disponibles de HBO (emisión televisiva, HBO Go y HBO Now), informó este lunes la cadena en un comunicado. Encuentre más detalles de este esperado estreno aquí.

Ser Jorah Mormont es otro de los aliados más importantes de Daenerys y acaba de superar la afección de psoriagris. Foto: Helen Sloan/HBO

¿Qué le espera al ciclista Járlinson Pantano, tras su dopaje?

El positivo del ciclista colombiano Járlinson Pantano por EPO en un control por sorpresa el pasado 26 de febrero le podría acarrear una sanción de 4 años. Pantano ya fue excluido del equipo Trek y está a la espera de la apertura de la muestra ‘B’, cuya autorización debe dar el mismo corredor. Encuentre aquí más detalles.

Járlinson Pantano, ciclista colombiano. Foto: EFE

