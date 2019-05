Cinco noticias para que inicie el día bien informado

Preparamos para usted un resumen con las noticias más importantes de este lunes, para que inicie la semana bien informado.

Guerra comercial de EE. UU. y China vuelve a agitar mercados del mundo

La tensión comercial que de nuevo sacudió este lunes las bolsas del mundo tuvo un impacto menor en Colombia, donde las acciones presentaron una mínima desvalorización (0,4 por ciento), al igual que la deuda pública (TES), mientras que el dólar repuntó 13,59 pesos a 3.254,03 pesos.



En la jornada, los mercados sintieron el efecto de la nueva amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer más aranceles a productos chinos, lo que revivió los temores de una guerra comercial.Lea aquí la noticia completa.

En medio de esta tensión comercial, los inversionistas comenzaron a buscar refugio en activos más seguros, dejando un poco de lado las acciones y otras inversiones de mayor riesgo. Foto: EL TIEMPO / Cortesía

Zuleta y Zabaleta, ídolos vallenatos salpicados por casos de homicidio

En Valledupar hay desconcierto total. En menos de 72 horas, dos de sus más destacados ídolos vallenatos terminaron mencionados en dos expedientes judiciales que ya tienen trascendencia nacional.



Andrés Alfonso Zuleta, hijo del cantante vallenato Poncho Zuleta, emitió este lunes un comunicado en el que negó tener cualquier nexo con el crimen de Ilina Guerra, cometido el viernes en la noche.



De manera paralela, el nombre de Alberto ‘Beto’ Zabaleta fue mencionado en el mismo caso que salpica a José Guillermo Hernández Aponte, el recientemente asesinado esposo de la exreina de belleza María Mónica Urbina. Vea aquí la investigación completa.

‘Beto’ Zabaleta fue mencionado en un expediente bajo investigación de la Fiscalía. Andrés Zuleta emitió un comunicado desmintiendo los señalamientos. Foto: Archivo particular

La silenciosa búsqueda de tres familias para encontrar a sus hijos

Veintisiete meses después de la desaparición de tres menores de edad en Usaquén, todo parece indicar que su búsqueda terminó. El fin de semana, la Fiscalía anunció el hallazgo de unos restos óseos que, si bien aún no habían sido identificados por Medicina Legal, podrían pertenecer a los jóvenes.



La pista de Juan Esteban Moreno, de 14 años, Brayan Andrés Montaña, de 17, y de Mauricio Castillo, de 16, se perdió el 22 de febrero del 2017. El hallazgo fue en el barrio Cerro Norte.Lea la historia completa aquí.

Germán Montaña, María Alejandra Soche y Hernando Moreno, padres de los tres jóvenes desaparecidos en febrero del 2017. Foto: Claudia Rubio - EL TIEMPO

CIDH hará audiencia solicitada por JEP pese a negativa del Gobierno

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizará el próximo jueves la audiencia pública solicitada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Así se lo hizo saber en la mañana de este lunes el alto tribunal a través de una carta al Gobierno Nacional.



La carta es la respuesta al canciller Carlos Holmes Trujillo, quien ayer domingo le solicitó al alto tribunal que no realizara la audiencia, aludiendo que la JEP “no se encuentra facultada para acudir a instancias internacionales, salvo por los conductos establecidos en la Constitución” y agregó que la “representación y la interlocución ante organismos internacionales” únicamente le corresponde al Presidente, de acuerdo a la Carta Política.Los detalles aquí.

El presidente Iván Duque y la presidenta de la JEP Patricia Linares. Foto: Mauricio León / EL TIEMPO

Barcelona, a sentenciar; Liverpool apela a un milagro

El Barcelona acude este martes (2 p.m., TV de FOX Sports y ESPN al estadio de Anfield dispuesto a rematar la faena, en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones contra el Liverpool tras imponerse 3-0 en la ida, un resultado que le acerca a la final del primero de junio en Madrid.



El equipo español llega con una buena renta al feudo del Liverpool, pero el técnico Ernesto Valverde no se fía. “Hay que jugar un partido como si no hubiera nada antes y como si no hubiera nada después. Realmente es un punto y final para uno de los dos equipos y queremos que sea para ellos”, dijo el técnico.Conozca aquí los detalles de este apasionante encuentro.

En el partido de ida ganó Barcelona 3-0. Foto: EFE

