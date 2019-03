Amanezca informado: cinco noticias que debe leer para empezar el día

Las sorpresas que incluyó la ponencia del Plan de Desarrollo

La ponencia oficial del Plan de Desarrollo, que para algunos es un nuevo plan, toda vez que tiene 128 artículos nuevos (en total van 311), llegó con grandes sorpresas para muchos sectores.



Las comisiones económicas del Congreso iniciaron el debate al proyecto del Plan de Desarrollo, cuya ponencia oficial fue radicada tardíamente, por lo que en la jornada, que se extendió por más de cuatro horas, se evacuaron las dos ponencias negativas, presentadas por los partidos Alianza Verde y Decentes.Conozca todos los detalles aquí.

Gobierno e indígenas dieron los primeros pasos para el diálogo

Hasta Santander de Quilichao, en Cauca, donde el martes falleció un policía en medio de las protestas de los indígenas, llegó este miércoles la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, para realizar acercamientos que permitan darle fin a los bloqueos en la vía Panamericana, que llevan 10 días.



Aunque los indígenas del Cauca han manifestado en diferentes escenarios que solo levantarán los bloqueos cuando el presidente Iván Duque viaje hasta la vereda el Pital, en el municipio de Caldono, este miércoles se dieron unos primeros acercamientos para el diálogo.

Manifestación de los indígenas en la carretera Panamericana Foto: Santiago Saldarriaga / El Tiempo

Comienza la era Queiroz y el operativo Copa América

La Selección Colombia pondrá a madrugar este viernes a sus hinchas fieles para ver el debut de Carlos Queiroz al mando del equipo. El reto para el portugués, más allá del partido contra Japón (5:20 a.m., con transmisión del canal Caracol), es comenzar a dar luces sobre lo que quiere con la Selección, si la prioridad es pensar en la Copa América, el primer torneo oficial que va a dirigir, o empezar a buscar el recambio para la ruta hacia el Mundial de Catar 2022.Por lo pronto, la primera convocatoria que hizo, con los 23 jugadores que trabajan en Yokohama, no incluye, en realidad, a ningún jugador que no haya tenido al menos un llamado.

Carlos Queiroz (der.), DT de la Selección Colombia, se alista para su debut oficial, frente a Japón. Foto: Miguel Ángel Bautista

Las pistas sobre el crimen del abogado de Pedro Aguilar

Los disparos que terminaron con la vida de la pareja a bordo de un automóvil de lujo, enmudecieron las clases en Bellas Artes y las vecindades de la Alcaldía, en el centro de Cali.



El abogado Paulo Enrique Muñoz López, quien murió en el ataque, había sido abogado del dirigente camionero Pedro Aguilar y hace un año se enredó en un engaño, a través de un falso fiscal, para que su defendido en el proceso del 'cartel de chatarrización' saliera libre.Conozca más detalles aquí.

Pistoleros balearon a Paulo Enrique Muñoz y a Sandra Liliana Muñoz, en el centro de Cali. Foto: Juan Pablo Rueda / ET

La colombiana que saca de prisión a latinos inocentes en EE. UU.

El 20 de abril de 1993 condenaron a pena de muerte al mexicano Vicente Benavides por violar y asesinar a la hija de 21 meses de su pareja en California, Estados Unidos. En todo este tiempo Benavides siempre sostuvo que era inocente a pesar de que demostrarlo no iba a ser nada fácil.





Ese fue el primer caso que tuvo la abogada Cristina Bordé. Llegó a su despacho en 1999 y desde entonces se convirtió en uno de los mayores retos de su carrera profesional. Cristina dice hoy que con los otros abogados de su equipo demostraron 19 años después que la condena se basó en pruebas médicas falsas.Conozca la historia completa de Cristina Bordé aquí.

Cristina Bordé, abogada de Harvard. Foto: Cortesía Cristina Bordé

ELTIEMPO.COM