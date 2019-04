Amanezca informado: cinco noticias que debe leer para empezar el día

Preparamos para usted un resumen de las noticias más importantes de este miércoles.

El encuentro fallido del presidente Iván Duque con la minga indígena

Este martes no hubo acuerdo para que se adelantara el diálogo entre las comunidades indígenas y el presidente Iván Duque. A pesar de que el primer mandatario llegó en la mañana a Caldono, en Cauca, para acudir al encuentro, no se pudo concertar el lugar de reunión.



Mientras el gobierno insistía que, por razones de seguridad, el encuentro debía llevarse a cabo en un recinto cerrado, los líderes indígenas pedían hacerlo en plaza pública. Con este disenso, la posibilidad de que esta cita se repita, al menos en un futuro inmediato, quedó prácticamente cerrada. Conozca aquí la noticia completa.

Este martes, el presidente Iván Duque fue a Caldono (Cauca), donde en una escuela esperó a que los indígenas enviaran una comisión de 200 delegados para comenzar la cumbre pactada. Foto: Presidencia

Invima advierte que producto para perder peso es fraudulento e ilegal

Recientemente ha circulado en redes sociales una fuerte campaña para publicitar un producto llamado Keto Weight Loss, que promete, sin explicar cómo, “quemar y bloquear grasa, controlar el apetito, aumentar el metabolismo, desintoxicar de manera natural y segura, y revitalizar la energía y el estado de ánimo”.



Sin embargo, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) asegura que este producto es "fraudulento", "ilegal" y potencialmente peligroso para la salud. Incluso, esa entidad emitió una alerta sanitaria que advierte sobre los riesgos de consumir estas cápsulas. Conozca aquí la noticia completa.

Las redes sociales se han inundado de videos de María Mónica Urbina junto a su hija promocionando este producto fraudulento. Foto: Archivo particular

Hágale sus preguntas al Comandante de la Policía de Bogotá

ste miércoles 10 de abril a partir de las 8 de la mañana, a través de las plataformas digitales de EL TIEMPO, el comandante de la Policía de Bogotá, Hoover Penilla, y el secretario de Seguridad, Jairo García, hablarán sobre los problemas de inseguridad de afronta la ciudad.



Junto a ellos, estarán los coroneles José Jaramillo, Nelson Quiñónez, James Toro y Elkin Quinchia del Comando Operativo de Seguridad Ciudadana (Cosec).Conozca los detalles aquí.

El general Hoover Penilla, comandante de la Policía de Bogotá, uno de los participantes del Facebook Live. Foto: Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

Nuevo apagón afecta a por lo menos 20 estados en Venezuela

Un nuevo fallo eléctrico se registró en Venezuela este martes a las 11:30 de la noche (hora local). De acuerdo con los reportes de usuarios en redes sociales, el apagón afectó a buena parte de Caracas, así como a importantes áreas de al menos 20 de los 24 estados del país.



Por ahora, ni el gobierno ni la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) han ofrecido alguna explicación sobre las causas o el alcance de esta nueva falla de energía. Conozca aquí la noticia completa.

Nuevo apagón en gran parte de Venezuela este martes. Foto: Reuters

Consejo Nacional Electoral estudiará este miércoles la publicidad de precandidatos

La sala plena del Consejo Nacional Electoral se reunirá este miércoles para estudiar la regulación de las campañas de precandidatos. Esto, después de que el procurador general, Fernando Carrillo, dijera estar atento a "la respuesta del CNE sobre regulación de campañas que se han anticipado sin fundamento legal frente a consultas o encuestas, en las cuales no debe haber publicidad exterior, para garantizar el equilibrio”.



Pedro Felipe Gutiérrez, vicepresidente del CNE, explicó que la reunión se adelantará pues no hay claridad acerca de lo que ocurre cuando, aunque exista inscripción de la consulta ante el CNE, no hay inscripción de los candidatos que participarán en ella. Conozca aquí la noticia completa.

El Procurador pidió a autoridades de siete municipios desmontar vallas y propaganda exterior. Foto: Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

