Amanezca informado: cinco noticias que debe leer para empezar el día

Crecen presos y ‘exparas’ que no quieren llevarse a la tumba su verdad

De manera separada, dos grupos de presos y exprisioneros que fueron actores directos del conflicto armado prometen revelar verdades que podrían estremecer a Colombia si, como piden, sus versiones son recibidas y corroboradas en las instancias que conforman el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición diseñado tras el acuerdo de paz con las Farc.Conozca la historia completa aquí.

Patricia Linares, presidente de la JEP, y magistrados que presiden demás salas y secciones de esa justicia transicional. Foto: JEP

Maduro anuncia racionamiento eléctrico en Venezuela por 30 días

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este domingo un plan de racionamiento eléctrico que se prolongará durante 30 días en medio del agravamiento de los apagones masivos que se producen desde el pasado 7 de marzo.



"He aprobado un plan de 30 días para ir a un régimen de administración de carga, de equilibrio entre el proceso de generación, los procesos seguros de transmisión y los procesos de servicio y consumo en todo el país, poniendo énfasis en garantizar el servicio de agua", dijo Maduro este domingo. Conozca los detalles aquí.

Un grupo de personas protesta por la falta de agua potable y electricidad, en la Avenida Baralt, en el centro de Caracas (Venezuela). Foto: Miguel Gutiérrez. Efe

¿Qué hay detrás del niño sicario de Medellín?

La Fiscalía ya tiene evidencia de que el niño de 14 años, que asesinó a dos personas el pasado miércoles, estaba al servicio de la banda criminal ‘La Torre’ de Medellín, que actúa en la Comuna 13. Además, que como lo reveló el fiscal Néstor Humberto Martínez, ajusta 12 homicidios.



Investigadores le revelaron a EL TIEMPO que esa banda se dedica a la extorsión, narcotráfico y asesinatos selectivos. Conozca los detalles de esta historia aquí.

El menor de edad está implicado en 12 homicidios, señaló el Fiscal General Foto: Archivo Particular

Joven que ostentaba Lamborghini y sus padres, a la cárcel

Un juez envió a la cárcel a Omar Ambuila, jefe del Grupo Interno de Trabajo de Control de Carga de la Dian en Buenaventura, a su esposa Elba Chará Gómez, padres de Jenny Lizeth Ambuila Chará que ostentaba distintos lujos en redes sociales, entre ellos un Lamborghini rojo. La joven también recibió medida de aseguramiento.¿Por qué los capturaron? Conozca los detalles aquí.

Jenny Ambuila, hija de Ómar Ambuila, fue detenida bajo presuntos cargos de testaferrato. La joven tiene a su nombre un Lamborghini y una Porshe Cayenne en Estados Unidos. Foto: Facebook: Jenny Ambuila

¿Aburrido porque ya es lunes? Le conviene escuchar esto

Ya no odiarás los lunes Foto: EL TIEMPO

Sí, ya empieza la semana.. Vuelve el afán del colegio, la universidad o el trabajo, la incertidumbre de saber si esta vez sí se va a lograr juntar el dinero que necesita, concretar la cita médica que le han pospuesto por meses, dejar de pelear con ese ser querido o encontrar el trabajo que tanto ha buscado.



Se podría decir que todos hemos pasado por ahí, hemos soñado con que milagrosamente el lunes se vuelva festivo y con eso olvidar al que es considerado por muchos el día más odiado de la semana.



EL TIEMPO y el humorista José Ordóñez se unen para darle varias razones por las cuales no amargarse, sonreírle a la vida y, por qué no, también a esos extraños que se le crucen en el camino. Escuche aquí el primer episodio de Ya no odiarás los lunes.

