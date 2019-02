Norte de Santander, en calamidad por entrega de ayuda humanitaria

El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Norte de Santander decretó a partir de este jueves el estado de calamidad pública ante posibles situaciones de represamiento de migrantes que se puedan presentar en la zona de frontera, donde se tiene previsto el traslado de las ayudas humanitarias para el próximo sábado 23 de febrero.

La medida preventiva se anunció cuando se cumplen ocho días del arribo a Cúcuta de más de 60 toneladas de alimentos y de insumos médicos, que fueron donadas por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) al autoproclamado gobierno de Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana.



“Se le dio consideración al tema y se decidió por unanimidad para generar acciones humanitarias en la zona de frontera. Esto permitirá generar acciones y hojas de ruta entre las autoridades, con el fin de poder atender con éxito cualquier situación que se presente”, indicó Adriana Milena Arias Carrillo, coordinadora de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo.

Estas contribuciones ya fueron organizadas en mercados para beneficiar a una familia venezolana, compuesta por cinco personas, durante un período de siete días; y se encuentran almacenadas en una bodega del puente internacional de Tienditas, que permanece bloqueado por orden de Nicolás Maduro con un carro cisterna, contenedores y bloques de cemento. Del otro lado, también hay fuerte presencia del Ejército Nacional.



Esta tensión fronteriza no es lo único que ha sembrado un clima de incertidumbre en el eje limítrofe. Los delegados de Guaidó todavía no tienen claro cómo se haría este ingreso, sin contar con el apoyo de los militares venezolanos, que aún muestran gestos de lealtad a Maduro.



Sin embargo, este opositor aseguró esta semana, durante un mitin en Caracas, que la ayuda humanitaria entrará por la presión ejercida a través de protestas y movilizaciones, protagonizadas por el pueblo venezolano en el territorio binacional.



“Estas bodegas cumplen con los estándares internacionales para albergar estos suministros, por eso no hay duda del cuidado que se ha tenido. Durante este fin de semana se conocerán las directrices para proceder en este operativo”, precisó Gaby Arellano, diputada venezolana de la oposición.



CÚCUTA