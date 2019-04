Niños del Chocó buscan $ 150 millones para ir a mundial de robótica

Con rifas y bazares, además del apoyo de algunas fundaciones y particulares, los niños integrantes de la Escuela de Robótica del Chocó esperan conseguir alrededor de 150 millones de pesos que necesitan para viajar al RoboRave international China 2019, torneo en el que prometen dejar en alto a la comunidad tecnológica del país.

Luego de obtener el tercer puesto en el torneo de robótica nacional, RoboRave Colombia 2018, los niños de la Escuela de Robótica del Chocó clasificaron al mundial de robótica de China 2019, el cual se llevará a cabo el próximo 19 de julio.



La competencia que les hizo acreedores del cupo al mundial, consiste en una carrera de robots en la cual cada aparato recorre una línea negra en un fondo blanco en el menor tiempo posible para colocar unas pelotas en una superficie. El robot que mejor transite la línea y haga el menor tiempo, recibe más puntos.



Jimmy García Caicedo, director y fundador de la escuela, señala que el apoyo no se ha conseguido debido a la poca ayuda y confianza que recibe la comunidad del Chocó.



“La gente no confía en un club de robótica en Chocó, nadie cree que puede salir algo bueno de acá”, señaló García. Además, aseguró que el torneo nacional no financia a ningún equipo ganador.

Joyner Stiwar Molina, Kelly Córdoba García y Jose Fernando Foronda Saldarriaga tienen once, doce y trece años respectivamente. Ellos, a su corta edad, muestran un dominio impresionante del lenguaje cibernético y tecnológico.



Estos niños en sus 2 o 3 años en el club, han construido varios robots y prototipos para el desarrollo sostenible de la comunidad de Quibdó y municipios aledaños. Esto, junto a la labor de evitar que los niños sean víctimas de violencia o drogas, son los propósitos de la escuela.



Joyner Molina, por ejemplo, diseñó un sistema de alertas tempranas para prevenir desastres naturales causados por el río Atrato.



“Este prototipo sirve para alertar a las comunidades sobre riesgos de inundaciones y crecientes. Este dispositivo cuenta con una placa arduino -que funciona como el cerebro del sistema- y un sensor de nivel de agua, el cual nos permite graficar el nivel de riesgo, en verde es seguro, en amarillo hay precaución y en rojo hay alerta por creciente o desbordamiento”, explicó Joyner.



“Una vez el nivel de agua llega a rojo, el dispositivo, por medio de una tarjeta shield, envía mensajes de alerta a las comunidades aledañas al río para que evacuen y a las emisoras de radio de Quibdó para que alerten también a la comunidad”, añadió el niño.

Lamentablemente, este chip no se ha podido instalar debido a falta de recursos.



“El proyecto se le presentó a la oficina de gestión del riesgo local para ver si les interesaba apoyarnos, pero solo nos felicitaron y siguieron con sus cosas”, aseguró el director García.



Otros proyectos de la escuela son: Basurero Smart, una app que ayuda a clasificar los desechos para poder reciclarlos luego en botes de basura; un sistema de automatización del hogar, este incluye sensores sonoros para apagar y encender las luces de la casa, o para abrir las puertas; y un sistema de seguridad que alerta a las personas sobre extraños que se acercan mucho a su casa, este funciona por medio de sensores de proximidad.



“Todos estos proyectos buscan ayudar a la comunidad, principalmente nuestra población objetivo son adultos de la tercera edad y personas discapacitadas”, precisaron los niños.

En la actualidad, la escuela recibe apoyo de entidades como el Programa Alianzas para la Reconciliación de Usaid y Acdi/Voca, además de la Universidad Tecnológica del Chocó (Utch). Sin embargo, el apoyo de estas comunidades no es suficiente para lograr el viaje. La ayuda que estas organizaciones prestan a los niños son activos como herramientas, transporte a las zonas de trabajo -las cuales suelen ser en la periferia de Quibdó- y componentes electrónicos.



La escuela cuenta con 40 miembros actualmente y para final de este 2019 esperan tener 60 niños en sus filas. Además, el club está en alianza con el proyecto ‘Innovation Girl’, esta cofradía busca que también niñas y mujeres se unan al equipo.

Además de perfeccionar su robot para el anhelado mundial de China, los niños trabajan, junto a su entrenador Kevin Yurgaky, en una silla de ruedas de PVC para uno de sus compañeros, el cual sufre de una enfermedad en sus piernas.

Angel, de 11 años, también espera viajar al mundial de China con sus compañeros. Foto: Cortesía PAR y Acdi/Voca

“Ángel se unió a nosotros tras el vacacional de octubre de 2018. Nosotros lo consideramos un héroe. Él nos demostró que la discapacidad es algo mental, su problema en las piernas no le significa nada, por lo tanto hace unos meses le estamos diseñando una silla de ruedas en PVC para mejorar su calidad de vida”, contó García.



Ángel sufrió un accidentes hace dos meses mientras arreglaba su bicicleta, la cual no puede usar, y lamentablemente debieron amputarle algunas falanges de su mano derecha.



“Deseamos lograr esta meta, esperamos que con la buena voluntad de la gente y nuestro esfuerzo, podamos representar de la mejor manera al país”, comentó el directos García. Además, señaló que quieren demostrar que “en el Chocó también hay mucho talento”.



La escuela de Robótica del Chocó publica actualizaciones de sus proyectos en su portal web www.innovacionpacifico.com, en ella además podrá encontrar cómo ayudar a los niños del proyecto.

DUVÁN ÁLVAREZ D.

Para EL TIEMPO

En Twitter: @Duvan_AD