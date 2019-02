Niñas de Cartagena y el Salado, protagonistas en el 'Hay Festival'

Las niñas de Cartagena y del corregimiento del Salado (Bolívar) fueron las protagonistas en la segunda jornada del Hay Festival, la fiesta de las ideas, que capta este fin de semana la atención de la Ciudad Heroica con la presencia de escritores y artistas venidos de todo el mundo.



Ante el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo; el embajador británico, Peter Tibber, y una audiencia de 8 países de Latinoamérica, que vio y escuchó a estas pequeñas en una trasmisión de streaming que realizó EL TIEMPO Casa Editorial, las niñas narraron la difícil situación de vulnerabilidad que viven en sus barrios y regiones apartadas, como el Salado, pero también enviaron un mensaje de empoderamiento y liderazgo a todo el continente.

“Nosotras somos las dueñas de nuestros cuerpos y tenemos derecho a ser felices, nadie tiene porque violentarnos. Las niñas de Cartagena exigimos respeto, amor y educación”, pidió María José de León, habitante del barrio Villa Estrella, en los extramuros de la Ciudad Heroica.



“Procurador, qué planes tienen las instituciones para las niñas y niños venezolanos que son violentados y explotados sexualmente en las calles de Cartagena”, le preguntó Soleidi Ruiz, del barrio San Francisco, al jefe del Ministerio Público.

“En la institución educativa Lequerica Vélez faltan más libros infantiles, Procurador ¿Para dónde van los recursos que deberían ir para la educación?", increpó Maura Díaz, de 15 años, quien llegó desde el barrio Portales.



El escenario protagónico, que durante los cuatros días del Hay Festival siempre es ocupado por premios nobel y grandes pensadores internacionales, esta vez fue para las niñas de Bolívar que hacen parte de la campaña 'No es hora de callar', que lidera la periodista y activista Jineth Bedoya Lima.

La hermana Blanca Nubia López líder del programa que protege a las niñas del barrio San Francisco en Cartagena Foto: No es hora de callar

“Es triste en las noches ver por la ventana de mi casa a niñas y jóvenes prostituyéndose cerca de la terminal de transportes”, contó María José de León, una de la niñas del programa Talitha Kum, que bendijo el Papa Francisco durante su visita a Colombia en el 2017.



“En el Salado los jóvenes no tienen un trabajo ni capacitación, así que no saben en qué ocupar el tiempo libre, necesitamos que el Estado nos apoye y cuenten con nosotros. No olviden al Salado por favor”, pidió Katherine Paternina, de 16 años, del Salado, quien también pidió protección para los líderes sociales del país.



El Procurador compartió con el auditorio de La Cámara de Comercio de Cartagena, donde se llevó a cabo el encuentro, un decálogo con los derechos que deben defender las niñas.



El embajador Tibber las escuchó y envió un mensaje de optimismo y resiliencia a todas las menores que han sido víctimas de abuso.

Nosotras somos las dueñas de nuestros cuerpos y tenemos derecho a ser felices, nadie tiene porque violentarnos. Las niñas de Cartagena exigimos respeto, amor y educación FACEBOOK

TWITTER

Durante el encuentro, la editora de la Unidad de Datos de EL TIEMPO, Ginna Morelo, presentó el informe ‘Feminicidio: Flagelo que se ensaña contra las niñas latinoamericanas’, el cual explica cómo en toda la región han sido asesinadas 614 niñas y adolescentes en los últimos 6 años.



La lista la encabeza El Salvador donde fueron asesinadas 157 niñas y la Argentina con 140 crímenes de menores. Colombia da cuenta de 64 crímenes de niñas en los últimos 6 años.



El evento fue presidido por la periodista Jineth Bedoya que les pidió a las niñas asistentes “Nunca callar y siempre denunciar el abuso sexual”.



JOHN MONTAÑO

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas