Muere campesino por no acatar orden de pare del Ejército

En confusos hechos, que ya fueron denunciados por la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, murió un labriego víctima de impactos de fusil, disparados por soldados de la Brigada 11 del Ejército, la tarde del pasado martes 24 de diciembre en inmediaciones del corregimiento Juan José en el municipio de Puerto Libertador, al sur de ese departamento.

La noticia solo se conoció ayer miércoles cuando Arnobis Zapata, presidente de la agremiación de campesinos lo informó ante los medios de comunicación, por lo cual el Comando de la guarnición militar reconoció el hecho, pero indicó que se trató de la activación de los protocolos de seguridad ante la reacción contraria de la persona.



La víctima de este hecho fue identificada como Luis Eduardo Garay, habitante del corregimiento Juan José, quien tenía 47 años de edad y participaba del programa de sustitución de cultivos ilícitos.



De acuerdo con la denuncia, Garay había salido en una motocicleta de su propiedad desde la vereda La Rica con destino a su casa en Juan José. Eran las 4:30 de la tarde cuando encontró en el camino a un grupo de militares que le ordenó detener la marcha.



Sin embargo, el labriego habría abandonado la motocicleta emprendiendo la huida en medio de la espesa vegetación. Tras su reacción sorpresiva, uno de los soldados habría tomado la decisión de dispararle causándole la muerte de manera inmediata.



Asegura Arnobis Zapata, que el cuerpo del campesino permaneció por varias horas tendido en el lugar de los hechos sin que los militares reportaran el caso a sus familiares.

No tenía nexos con ningún grupo y que no vemos por qué el Ejército le tenía que disparar por la espalda llegando a un corregimiento si podían ir a su casa a verificar

“Él estaba en una loma de bajada y difícil parar. Nosotros no queremos justificar al campesino por no acatar un pare porque ellos no tenían retén ahí y en estos casos uno no sabe si es un grupo armado irregular. Lo cierto es que hay un campesino muerto”, agregó Zapata.



Relata igualmente que la víctima era ampliamente conocida en la región, debido a que era propietaria de una tienda de abarrotes en la zona a la que, además de los habitantes, también llegan los soldados a comprar provisiones.



“Era una persona nacida y criada en el corregimiento de Juan José, donde toda persona lo conocía, era comerciante. Hacía parte de la Asociación de Campesinos del sur de Córdoba y como todo campesino hubo un tiempo que tenía cultivos de coca pero actualmente estaba en el programa de sustitución voluntaria. No tenía nexos con ningún grupo y que no vemos por qué el Ejército le tenía que disparar por la espalda llegando a un corregimiento si podían ir a su casa a verificar”,

comenta el líder gremial.

Reacción de la Brigada XI del Ejército

A través de un comunicado la Brigada 11 del Ejército dijo que está abierta a la investigación judicial que permita esclarecer la muerte del campesino Luis Eduardo Garay.

En el documento la Brigada precisa que los hechos son materia de investigación y que el pelotón conformado por 40 militares presuntamente vinculados en la acción fueron separados de sus funciones.



"Este Comando pone a disposición de las autoridades competentes los medios que sea necesarios a fin de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron estos hechos", precisa el documento.



En su explicación, el Ejército afirma que los hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes se produjo en desarrollo de operaciones militares por parte de las tropas del batallón de infantería número 31 rifles en zona rural del corregimiento de Juan José municipio de puerto libertador en el departamento de Córdoba.



"Un sujeto que se movilizaba en una motocicleta al percatarse de la presencia de las tropas abandonó el automotor y emprendió la huida. Ante esta situación, según informado por la unidad, se generó la activación de los protocolos de seguridad por parte de las unidades militares desencadenando lo comunicado", precisa el documento.



En el comunicado recuerdan que en diferentes consejos de seguridad realizados, las comunidades solicitaron la presencia de la tropa en el corregimiento de Juan José, tras advertir la presencia de grupos armados ilegales.

Gudilfredo Avendaño Méndez

Especial para EL TIEMPO

Puerto Libertador (Córdoba)