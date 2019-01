Motociclista casi provoca una tragedia en aeropuerto de San Andrés

Cerca de las 4 de la mañana de este 31 de diciembre, el piloto del vuelo Avianca 9857 fue sorprendido por un motociclista que estaba cruzando a esa hora la pista de aterrizaje del aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla, en la isla de San Andrés.

Al percatarse del hecho, el piloto, que estaba a pocos segundos de despegar el avión, tuvo que realizar una rotación anticipada y avisar a la torre de control. El vuelo que tenía como destino final a la ciudad de Pereira, Risaralda, tuvo que ser aplazado durante varios minutos.



La Aeronáutica Civil advirtió que estos hechos se presentan debido a que residentes de zonas cercanas al aeropuerto se pasan la reja, la vandalizan, o simplemente la destruyen.



De acuerdo con la denuncia del ingeniero Luis Ernesto Rojas Mora, residente de la obra de cerramiento perimetral de la pista, "a la comunidad vecina del Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla le quedó grande el cambio del cerco perimetral que ellos mismos pedían por que se estaba cayendo el muro".

Y es que según señala la Aerocivil, en varias ocasiones miembros de esa entidad se han reunido con líderes de las comunidades aledañas con el objetivo de que estas rejas no sigan siendo vandalizadas.



La obra de cerramiento perimetral de la pista del aeropuerto de San Andrés cuenta con una inversión aproximada de 7.000 millones de pesos y fue realizada con el propósito de renovar los muros de cerramiento que ya se estaban derrumbando con los fuertes vientos del archipiélago.



Por ahora, los contratistas de la obra, la Aeronáutica Civil e incluso líderes sociales de las comunidades hicieron un llamado a la comunidad a no vandalizar estas estructuras porque con ello no solo se causa detrimento al patrimonio de la Nación, sino que se atenta contra las normas de seguridad de la aeronavegación.



NACIÓN.