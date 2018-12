¿Cómo transcurrieron marchas estudiantiles de este jueves en el país?

Este jueves, de nuevo, estudiantes y obreros marcharon en la que fue convocada como la última movilización del año, "para rechazar el asesinato sistemático de nuestros líderes sociales, contra la represión y por la educación", según señaló el vocero estudiantil Noel Ruiz.

En Medellín el recorrido fue entre el Parque de los Deseos y La Alpujarra, desde las 10 a.m., mientras que en Cali se convocaron desde las 8:00 a.m., pero inició pasadas las 10 a.m. en la parroquia San Ignacio de Loyola, hacia la plazoleta San Francisco. Esta terminó pasado el medio día.



En Bogotá, la marcha estaba programada para el medio día, pero finalmente inició pasadas las 3 de la tarde. Los manifestantes salieron de la Universidad Nacional y se dirigieron hacia el Parque de los Periodistas, en el centro de la capital.

Minuto a minuto

7:00 p.m. Estudiante desmayado: un joven de la Universidad Pedagógica se desmayó durante la concentración en el Parque Los Periodistas, en Bogotá, y al parecer se golpeó fuertemente con un objeto. La Cruz Roja lo atendió.



6:40 p.m. Balance en Bogotá: la marcha de los estudiantes en la capital no fue numerosa, pero sí suficiente para paralizar de manera escalonada las estaciones de TransMilenio por donde se hizo el recorrido entre la Universidad Nacional y el centro de la ciudad, y para dejar en las fachadas el rastro de la protesta. Además, se registraron algunos enfrentamiento entre manifestantes y el Esmad.



6:21 p.m. Reabren estaciones de Transmilenio: sobre la avenida Caracas y sobre la troncal de la carrera 10 retoman su servicio tras el paso de las marchas. Estaciones del Eje Ambiental continúan fuera de servicio.



6:00 p.m. La marcha llega a su destino: los estudiantes en Bogotá arribaron al Parque de los Periodistas, lugar donde está previsto que termine la manifestación. Se estima un total de 400 participantes.

Parque de los Periodistas. Foto: EL TIEMPO ZONA

5:49 p.m. Estaciones de Transmilenio: a esta hora se encuentran cerradas las estaciones Museo Nacional, San Diego y San Victorino, de la Troncal de la Carrera 10. En el Eje Ambiental, entre tanto, están cerradas las estaciones Universidades, Las Aguas y Museo del Oro.



5:40 p.m. Avanza la marcha en Bogotá: a esta hora la manifestación se dirige hacia la carrera 7 con calle 19.



5:38 p.m. Inician las marchas en Barranquilla: reportan poca afluencia de estudiantes en el punto de concentración de la marcha de este jueves en Barranquilla. Los jóvenes que reclaman mayores recursos para la Universidad del Atlántico, fueron citados a las 5 de la tarde en el paraque Esthercita Forero ubicado al norte de la capital del Atlántico.



5:34 p.m. Movilidad en Bogotá: se retoma servicio en TransMilenio. Vuelven a abrir las estaciones de la Caracas: Marly, Calle 45, Av 39, Profamilia y Calle 26.



5:20 p.m. Actualización: la marcha llegó hasta la carrera 7 con 27, pero se dispersó debido a los incidentes. Los manifestantes se dividieron en cuatro grupos y avanzan hacia el Parque de los Periodistas.



5:15 p.m. Reporte en Bogotá: Transmilenio reporta que, a esta hora, se evacuan las estaciones Universidades y San Victorino, de la troncal del Eje Ambiental. Los retornos operativos se están llevando a cabo en la estación Avenida Jiménez.

En troncal Caracas están cerradas las estaciones Calle 57, Marly, Calle 45 , Av 39, profamilia y Calle 26. En la troncal de la Carrera 10 están cerradas las estaciones Museo Nacional, San Diego y Las Nieves.



4:14 p.m. Transmilenio: a esta hora reportan que la estación de Transmilenio de la calle 45 (en la Caracas) está cerrada. Además, las estaciones Marly, Calle 57, Calle 39 y Profamilia también presentan afectaciones.



4:10 p.m. Un herido en las marchas: se registró una persona herida durante los disturbios. Se trata de Ernesto Ágreda, profesor de la Universidad Distrital. Tiene una esquirla en la pierna izquierda, pero puede caminar.



3:51 p.m. ¡Atención en Bogotá! Se presentan disturbios en la calle 45 con carrera 20. Se reportan gases lacrimógenos y bombas de caucho. Información en desarrollo...

El Esmad hace presencia en la calle 45 # 16-27. Foto: Archivo particular

3: 19 p.m. Actualización en Bogotá: a esta hora se presenta aglomeración de estudiantes saliendo de las instalaciones de la Universidad Nacional, los cuales tiene pronosticado movilizarse hacia Parque de los Periodistas. Los manifestantes se encuentra en la calle 45 con carrera 27 hacia el oriente.



3:12 p.m. Arranca la marcha en Bogotá: a esta hora inicia la movilización de estudiantes por la calle 45.

Movilizaciones estudiantiles de este jueves, 13 de diciembre. Foto: Archivo particular

2:37 p.m. Finaliza la marcha en Cali: pasado el medio día terminó la manifestación, que había salido dela parroquia San Ignacio de Loyola. También participaron miembros de centrales obreras. No se reportaron incidentes.



2.30 p.m. Actualización en Bogotá: unas mil personas están concentradas en la Universidad Nacional y esperan comenzar la movilización a las 2:30 pm. Hasta el momento, la movilidad sobre las principales vías de la ciudad transcurre con total normalidad.

Desde Bélgica, un grupo de jóvenes se reunió con pancartas en una plaza para apoyar a los estudiantes que salieron a protestar en el país durante este 13 de diciembre. Foto: Archivo particular

2:29 p.m. Todavía no sale marcha de la Nacional, en Bogotá: los estudiantes están esperando a que lleguen más estudiantes de otras universidades. Por ahora están representantes de la Universidad Pedagógica, la Nacional, el Colegio Mayor de Cundinamarca y esperan que lleguen estudiantes de las universidades privadas.



2:28 p.m. Finalizan las marchas en Medellín: luego de más de cuatro horas de movilizaciones, los estudiantes universitario de Medellín culminaron la manifestación en La Alpujarra. Durante la jornada no se presentaron alteraciones de orden público.



12:44 p.m. Jornada en Bogotá: reportan que desde la Universidad Nacional saldrá una marcha entre 1:30 y 2:00 p.m.



12:36 p.m. Actualización en Medellín: se reabre el paso de vehículos por el carril sur - norte en la avenida Oriental. El servicio de la línea 2 del Metroplús está suspendido por la avenida Orientan en sentido norte - sur.



12:06 p.m. Avanzan las marchas en Medellín: en el sector Villanueva, en el Centro de la capital antioqueña, los estudiantes ubican una pancarta en al paso de la marcha desde un puente. Al mismo tiempo algunos artistas realizaron movimientos acrobáticos en el lugar.

Marchas estudiantiles en Medellín. Foto: Javier Nieto



11:28 a.m. La situación en Medellín: a esta hora la movilización se encuentra en la carrera 52 (Carabobo). A las marchas no se unieron las centras obreras ni otros grupos sociales. Hay acompañamiento de patrulleros de la Policía y agentes de tránsito.



11:11 a.m. Actualización en Cali: cerca de mil personas aproximadamente iniciaron su recorrido en Cali. Los estudiantes de la Universidad del Valle y el Sena van rumbo a la glorieta de la Portada. Se reporta hasta el momento tranquilidad.



11:10 a.m. Actualización en Medellín: arrancan las movilizaciones en la capital de Antioquia. Los estudiantes salieron del Parque de los Deseos en la última marcha del año. En la zona hay presencia del Esmad. Hasta el momento no hay alteraciones del orden público.



10:30 a.m. Concentración en el Parque de los Deseos en Medellín: hacia las 10:30 de la mañana comenzó la concentración de los estudiantes en el Parque de los Deseos, a un lado de la Universidad de Antioquia. Los manifestantes empezaron la jornada cantando villancicos y mensajes a favor del paro nacional y la financiación de la educación superior.



10:20 a.m. Retraso en Cali: las marchas fueron convocadas para las 8 a.m., pero finalmente salieron después de las 10 a.m. Participan estudiantes de la Universidad del Valle, del Sena y sindicatos de la ciudad.

Noticia en desarrollo...



