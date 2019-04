En Villavicencio hay más de 13.600 migrantes venezolanos

Un preocupante diagnóstico de la situación de los migrantes venezolanos que en los dos últimos años han llegado a Villavicencio entregaron la Cruz Roja Colombiana y la Asociación de Venezolanos en los Llanos Colombianos (Llanonovecol).

La directora de Llanonvecol, Alexandra Rodríguez, expresó que la cifra de venezolanos migrantes en Villavicencio supera las 13.646, que corresponde a la base de datos que su asociación recogió durante más de dos años, hasta el 22 septiembre pasado, que legó a 11.002 personas, más las 2.644 registradas en un muestreo realizado con la Cruz Roja del 12 de febrero al 8 de marzo del presente año.



Señaló que debe haber más gente porque en los últimos nueve meses han llegado muchos venezolanos, los denominados caminantes, y no han podido registrar a todos en sus bases de datos porque no dan abasto para hacerlo.



Rodríguez hizo un llamado a los gobiernos departamental y municipal para precisar esas cifras con un censo con el que las administraciones puedan buscar ayudas internacionales para atender a los migrantes en el Meta.



Expresó que los venezolanos llegan absolutamente desorientados y de la muestra se puede concluir que el 47 por ciento están desempleados y el 16,3 por ciento realizan actividades comerciales, que en realidad se trata de venta de dulces en la calle, y el 37, 5 por ciento son empleados.



El 60 por ciento están ilegales y por lo tanto no pueden ser contratados en Colombia, pero los subcontratados por personas o señoras que, por ejemplo, “los llevan a sus casas, les pagan 20.000 pesos diarios, y los esclavizan todo el día sin que puedan salir, de manera que no estamos hablando de una voluntad humanitaria sino del aprovechamiento de otro ser humano”, dijo Rodríguez.

La mayoría son jóvenes migrantes son entre 18 y 30 años y llegan a tener hijos para legalizarse en Colombia, pero no pueden hacerlo. Foto: Hernando Herrera/EL TIEMPO

A esto se suma que la mayoría son jóvenes entre 18 y 30 años que llegan a tener hijos para legalizarse en Colombia porque creen que teniendo el bebé les van a dar la posibilidad de nacionalizarse como ocurría en Venezuela, cuando los colombianos cuando iban a tener hijos allá. En realidad en Colombia la herencia de sangre es la que prima y no el nacimiento en tierra, explicó Rodríguez.



El muestreo arrojó que más del 20 por ciento de la población ha llegado con enfermedades catastróficas como cáncer y VIH, y crónicas como epilepsia, hipertensión y diabetes, que requieren de tratamientos permanentes.



La mayoría de migrantes viven de día en la calle y duermen en moteles y prostíbulos “de mala muerte” en donde pagan 5.000 pesos para poder pasar la noche y se presentan dificultades para que pueden matricular a sus hijos en el colegio, porque viven en distintas esquinas cada noche.



Y en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar les piden a las familias estar afiliadas al Sisbén para tener acceso al servicio para los niños menores de cinco años, cuando la mayoría están indocumentados, agrega la directora de Llanovencol.



El presidente de la Cruz Roja Colombina seccional Meta, Eduardo Rozo, anunció que en los próximos días esa entidad va a habilitar una casa de atención primaria o de paso para los migrantes venezolanos y que espera reunirse en los siguientes días con los funcionarios de Gestión de Riesgos del departamento para afinar la atención de los migrantes en el Meta y Villavicencio.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1