Doble calzada de vía a Ciénaga, al ‘congelador’

El anuncio de la Gobernación del Magdalena de desistir ante el Gobierno Nacional de la construcción de la doble calzada Ciénaga-Barranquilla no cayó bien en algunos sectores de la clase dirigente y empresarial de la capital del Atlántico, pues consideran que se quedan solos en esta lucha que lleva más de tres años y que busca mejorar la conectividad y competitividad del Caribe colombiano con el interior del país.

La administración de Rosa Cotes decidió dejar en manos del presidente Iván Duque que decida lo que sea más conveniente, y mejor enfocar los esfuerzos a al proyecto de la vía Palermo-Fundación, llamada Corredor del Río (124 kilómetros), presentado por el Ministerio de Transporte e Invías.

Desconcierto

Empresarios y dirigentes políticos barranquillero se mostraron sorprendidos con el anuncio.



“Desconcertante decisión de @MagdalenaGober de renunciar a la gestión de la consecución de doble calzada Ciénaga-Barranquilla. Esta vía conecta departamentos del Caribe; el Gobierno y, ahora, administraciones locales no pueden simplemente abandonar el proyecto”, fue la reacción, a través de su cuenta de Twitter del senador conservador Efraín Cepeda, quien ha hecho parte de las discusiones.



La doble calzada tiene un costo de 500.000 millones de pesos, pero a esto se le deben sumar la construcción de viaductos en los tramos de los kilómetros 19 y 24, donde la erosión costera amenaza con llevarse la vía, lo que la encarece. Por esta vía se mueven, al día, unos 9.000 vehículos.



Al no haber los recursos para financiar este proyecto, la otra alternativa es la vía que conecta al corregimiento de Palermo con el municipio de Fundación, pasando por poblaciones como Sitionuevo, Remolino, Salamina y Pivijay, vía que bordea la Ciénaga Grande.



Para el representante a la Cámara por el Atlántico, César Lorduy, esta propuesta es una buena alternativa. Según sus planteamientos permitiría el desarrollo de esta zona que se encuentra sumida en el abandono.



“Estos municipios recobran importancia gracias al desarrollo que generará este proyecto, que además valorizará esta zona”, señaló Lorduy, quien ve con buenos ojos esta idea.



Sin embargo, el senador Cepeda no ocultó su contrariedad por la forma como el Magdalena está dejando de lado un proyecto que no solo le compete sino que beneficia directamente, como quiera que la carretera está en este Departamento, y no es un problema de Barranquilla exclusivamente.



La doble calzada Barranquilla- Ciénaga es considerada como el complemento del nuevo Puente Pumarejo, teniendo en cuenta que su estructura está diseñada para que haya una mejor movilidad entre el Atlántico y el Magdalena. Además, es una ruta clave en los planes de competitividad de la región Caribe.

LEONARDO HERRERA DELGHAMS

REDACTOR DE EL TIEMPO