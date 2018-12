Mesa de diálogo para redefinir macroproyecto San José, de Manizales

Tras dos años de diálogos entre los colectivos organizados de la comuna San José y la Alcaldía de Manizales, en los que se buscaba la creación de una mesa de concertación con la que se hallaran opciones para reformular el macroproyecto San José, el gobernante, José Octavio Cardona, dio el sí.

“Sabemos que lo referente a la comuna San José debe ser reestructurado, pero necesita autorización del Ministerio de Vivienda. Ya estamos trabajando el asunto”, anunció ayer Cardona León.



El mandatario delegó para la organización de esa mesa a la nueva gerente de la Empresa de Renovación Urbana (Erum), Clara Lucía Gutiérrez, quien se posesionó el pasado 4 de diciembre luego del fallecimiento de Mario Alberto Urrea, quien ocupaba ese cargo.



La Gerente de la Erum señaló que aún no hay fecha para iniciar los diálogos, pero como ya se tiene la petición del Alcalde, se espera empezar lo antes posible.



Esta respuesta del Alcalde se da luego de que diferentes organizaciones sociales como el Comité de voceros de la comuna, las acciones comunales y la fundación Comuna Activa, que se han conformado en torno a la problemática social en que se convirtió este proyecto, le hicieran llegar una solicitud.



“La petición formal es que se convocara una mesa en la que necesariamente estén los ciudadanos afectados, pero también las organizaciones sociales, la administración, la academia y los gremios para tratar de desempantanar esta situación”, comentó Moisés Gallego, representante del Comité de voceros de esta comuna.



El líder social agregó que están de acuerdo con la determinación del Alcalde, considerando que “el macroproyecto no tiene rumbo”. Según Gallego, hay varias peticiones específicas, pero las de mayor interés son que no continúen los desplazamientos y se permita el regreso de los que se fueron, pues a “muchos los expropiaron y no les han dado nada”.



Este macroproyecto que se inició hace 10 años, durante el periodo del alcalde Juan Manuel Llano, ha desplazado a cerca de 15.000 habitantes de esta comuna, por lo que se hace el llamado a que los planes futuros no causen los mismos daños.



“Ahora está el tema de la avenida Colón (ahora Marcelino Palacio). Con la gente hay que decidir los nuevos planos, porque con el más reciente, que se hizo a mitad de año, ya hay gente nuevamente expropiada. Se fueron de Las Delicias para La Ermita y ese nuevo trazado pasa también por su casa”, recalcó Gallego.



Por ahora la comunidad está a la espera de la citación que haga la gerente de la Erum, esperando que esta vez puedan llegar a una solución concertada.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO