Megaconcierto en frontera sería en el bloqueado puente de Tienditas

El puente internacional de Tienditas, que se eleva entre Colombia y Venezuela y que se ha convertido en el símbolo del bloqueo fronterizo impuesto por Nicolás Maduro para impedir el ingreso de las ayudas humanitarias provenientes de Estados Unidos, sería escogido como el nuevo escenario del megaconcierto promovido por Richard Branson para el próximo viernes 22 de febrero, en esta zona limítrofe.

El cambio del lugar fue confirmado este lunes por los organizadores del evento musical, que inicialmente se iba a realizar en el anillo vial internacional del municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander), a pocos metros del puente internacional Simón Bolívar. Allí se calculaba una afluencia de 300.000 asistentes.

Sin embargo, autoridades de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres de Cúcuta, donde se erige este paso elevado de más de 240 metros de largo y 80 de ancho, no han confirmado esta información. “Aún no se ha oficializado esta decisión. Estamos estudiando la posibilidad y las próximas horas se daría algún pronunciamiento”, indicó un funcionario de la entidad.



Este espectáculo, al que ya han confirmado su asistencia artistas como Juanes, Carlos Vives, Ricardo Montaner, Luis Fonsi, Fonseca, entre otros solistas, se hará un día antes de la fecha que tiene prevista la oposición venezolana para el procedimiento de ingreso a través de los pasos binacionales de las más de 60 toneladas de contribuciones, traídas del extranjero y almacenadas en una bodega de esta infraestructura.



Los tres carriles de este puente, que aún no ha sido inaugurado y que costó 32 millones de dólares, completan más de dos semanas cerrados por un carro cisterna y dos remolques, rodeados por bloques de cemento y barricadas situados por el ejército venezolano. Esto ocurrió antes de jueves 7 de febrero, cuando arribó la primera partida de alimentos y medicinas, que donó la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) para el pueblo del vecino país.

CÚCUTA