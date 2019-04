Manizales ‘es otra’ en el día sin carro y sin moto

“La ciudad es otra”, así describió Carlos Alberto Gaviria, secretario de Tránsito de Manizales, la jornada del día sin carro y sin moto que tuvo lugar ayer. Vías despejadas, buses y busetas con cupo completo y centenares de bicicletas compusieron el panorama durante las 12 horas y media que duró la medida.

“La gente se mostró muy satisfecha con las vías despejadas y con la facilidad para movilizarse a pie. En general, la ciudadanía cooperó y fueron muy pocos los casos de quienes incumplieron la norma”, afirmó Gaviria.



De acuerdo con el funcionario, faltando dos horas para el cierre de la jornada -que culminó a las 7:30 p.m.- los comparendos por usar vehículos no autorizados fueron 11. “Se presentaron muy pocos infractores, menos del 1 %, pues dejaron de circular alrededor de 160.000 vehículos”, añadió Gaviria.



Quienes fueron sancionados deberán pagar el equivalente a 15 días de salario con base en el mínimo actual, es decir 414 mil pesos. Sin embargo, quienes paguen la multa antes de los 3 días de interpuesta podrá cancelar solo el 50 por ciento.



Durante la jornada también se conmemoró el día internacional de la bicicleta, por lo que los grupos de ciclistas de la ciudad, la Oficina de la Bici y el programa municipal Manizales en bici promovieron diferentes actividades en las que la lluvia impidió mayor participación.



“Esperábamos tener más usuarios, pero el clima no se prestó. Aun así las actividades tuvieron mucho público, entre otras cosas, por los incentivos de tiendas especializadas que se tuvieron durante las actividades”, comentó Eliana Giraldo, directora de la Oficina de la Bici.



El reporte parcial de usuarios que se movilizaron hasta el medio día fue de 760 en el sistema de bicicletas públicas y de 3.600 ciclistas en su vehículo personal. Hasta el cierre de esta edición no se tenía el consolidado total de biciuarios.



“El año pasado fueron 7 mil ciclistas y 1.426 viajes en las bicicletas públicas. Al finalizar el ciclopaseo nocturno y cerrar las estaciones del sistema a las 8:30 p.m. esperamos haber tenido un incremento de por lo menos 10 % con respecto al 2018”, dijo Mauricio Molina, director operativo de Manizales en Bici.

​

Tanto Giraldo como Molina coinciden en que la acogida de la actividad demuestra que el uso de la bicicleta en Manizales no es ocasional sino una tendencia que va en aumento. “Sabemos que no es cosa de un día, que la consciencia de usar la bicicleta crece y se fortalece. Sin embargo, quienes toman la opción solo por un día, también lo ven como una opción diferente a las actividades cotidianas”, mencionó Molano.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO