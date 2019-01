Luis Bolívar se fue en hombros ayer en Manizales

Juan Bernardo Caicedo trajo este jueves tres toros negros, dos jaboneros y un castaño, todos cuatreños. El precioso segundo fue aplaudido de salida. El primero, el tercero y el sexto lo fueron en el arrastre. El primero fue pastueño; el segundo, con clase pero sin fuerza para transportarla; el tercero, noble y repetidor; el cuarto –muy castigado– se invalidó en el último tercio; el quinto, manso y el sexto, de mucho son y fondo.



Pero los factores comunes fueron la justa raza y la blandura. Sin embargo, pusieron sus orejas a disposición de quien pudiera cortarlas. Solo el caleño lo hizo al final, reflotando una corrida que ha debido ser de triunfos aun mayores.

Antonio Ferrera abrió de tablas a medios con ocho verónicas, media, larga y dos chicuelinas que pusieron la plaza en onda. Bulla le pegó trasero y el quite real, desde el peto fue de chicuelinas, verónica y media hasta el platillo. Luego, la pañosa fue encadenando tandas por una y otra mano. La imaginación fluyó favorecida por la bondad de las embestidas, y las improvisaciones matizaban el recital cuando usía ordenó los máximos honores musicales, la Feria de Manizales. La Monumental era una rumba, pero la espada viajó sin tino. Todo se redujo a una ovación para el arrastre y un saludo en los medios para el dolido matador.



El cuarto, que recibió una muy larga vara, se cayó y se cayó. La parroquia la cogió con el presidente por no cambiarlo en el último tercio y el ambiente se enrareció. Nada, estocada trasera tirada.



Sebastián Castella dio con los mansos, flojos y defensivos, que también tienen lidia, dicen las sagradas escrituras de la tauromaquia. Pero no, al segundo, una brega destemplada y desnortada finalizada con descabello, y al quinto, un breve acompañamiento bandereado de sus raudas y descompuestas acometidas, media espada trasera y pare de contar. La gente buscó el ahogado aguas arriba.

Luis Bolívar saludó de rodillas con farol y larga cambiada, tras la mala puya de Clovis, y Carlos Rodríguez, con dos extraordinarios pares, tuvo que desmonterarse. El caleño brindó a Manizales, citó de largo y vacía el galope por la espalda detonando el griterío. Puso a orbitar en torno suyo dos, tres tandas al noble ‘Locura’ desatando una ídem en la clientela. El empuje vino a menos, la faena se pasó de punto, la estocada fue inocua, los descabellos –cinco con un desarme– y al menos un trofeo se esfumó.



Había un ánimo intolerante en los tendidos. Pero salto ‘Velero’, con gran fondo. El capote generoso y aseado le hizo los honores y la rabia se fue tornando de nuevo en alegría. De rodillas en los medios, cinco en redondo, uno con otro, emotivos y el de pecho. Después la rima se fue por naturales de frente, de perfil, de tres cuartos, y a más y a más en ramilletes de a cinco, seis y siete con sus remates. Parando, templando, mandando, cargando y ligando. Pueblo y chirimía acompañando duro.



Las lanzas en cañas y Luis se tira con todo y el estoque en lo alto fulmina. Y el manicomio, asoman los dos pañuelos, la vuelta y la puerta en hombros con corona de café y todo.



JORGE ARTURO DÍAZ REYES