Primer CAII fluvial del país todavía no entra en operación

Desde hace más de tres meses el buque ‘Pienta’, como fue bautizado el Centro de Atención Inmediata Interinstitucional Fluvial del embalse Topocoro (CAII), de Hidrosogamoso, no surca las aguas del lago porque no tiene póliza ni patente o permiso para navegar, y porque no se le ha entregado al Comando de Policía de Santander, entidad que lo operaría.

Así las cosas, hasta ahora el CAII no ha cumplido con la función para la que fue adquirido entre la empresa Isagén y la Gobernación de Santander, por $1.700 millones, que es ofrecer seguridad a los turistas que llegan al embalse, a los propietarios de las lanchas que ya operan y ejercer control a embarcaciones que generen algún tipo de desorden, entre otras.

EL TIEMPO, tras recibir denuncias de la comunidad sobre hurtos y hasta el hallazgo de una persona muerta en aguas del embalse, visitó la zona para verificar si el buque estaba operando, pero se encontró con que permanece en el mismo sitio donde fue bautizado, a un costado de la vía hacia San Vicente de Chucurí,



El buque es resguardado por un par de policías pero no navega.

La entrega

El 17 de diciembre de 2018 el gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, junto con Isagén (dueña del embalse), entre otras autoridades ambientales, entregaron de manera oficial la embarcación.



Durante el evento el gobernador señaló: “este CAII es el primero de su especie en Colombia. Queremos que este embalse cumpla con los estándares internacionales en la seguridad, regulación ambiental, protección y sostenibilidad”.

Ese día la embarcación hizo su viaje inaugural pero, al parecer, de manera ilegal porque aún no cuenta con permiso para navegar ni póliza de seguridad.



Juan Carlos Rodríguez Arenas, director ejecutivo de Corsogamoso, explicó que el buque está a nombre de dicha corporación porque aún no se ha podido entregar a la Policía.



“La Policía está trabajando en el recibo formal de la embarcación, porque dentro de la Dirección Nacional de Activos de la Policía no figura en su software una embarcación de este tipo. Una vez lo reciban pueden sacar la póliza, porque mientras no exista la póliza hay un riesgo grande para el personal que lo atenderá, por tanto la orden es que sin póliza no se puede utilizar el buque”, dijo Rodríguez.

El Directivo confirmó que sí hay policías cuidando el buque, pero no la pueden mover, salvo si hay una emergencia como el hundimiento de alguna embarcación.



Sobre el permiso para navegar, Rodríguez Arenas indicó que una vez se entregue a la Policía la embarcación a título de donación, de manera inmediata se obtiene la patente porque queda en manos de una entidad pública.

¿Qué dice la inspección fluvial?

La Inspección Fluvial de Barrancabermeja, entidad ante la cual todo tipo de embarcación debe pedir el permiso para navegar, indicó que hasta el momento nadie se ha acercado allí para llevar la documentación de ‘Pienta’ para que pueda navegar.



“La embarcación se debe matricular para que opere y de pronto debido a que no se sabe quién es el responsable, por lo menos acá no han hecho las gestiones como es debido y poder expedir la patente”, explicó el inspector Fluvial, Wilson Ospina Sánchez.

El funcionario agregó: “el trámite para la patente se debe hacer ante la inspección fluvial, presentar los documentos de propiedad de la embarcación, nosotros debemos ir al sitio a hacer una inspección técnica de que la embarcación corresponda a la que está en los documentos, que tenga los elementos de seguridad de la norma, y con eso se hace la matrícula y se expide la patente. Pero ese trámite no lo han hecho acá”, señaló.



EL TIEMPO intentó contactar a la Policía de Santander, quienes serían los encargados de la operación, pero no fue posible obtener una respuesta.





Luis Cárdenas

BUCARAMANGA.