El mapa de 1.710 poblados que aún se alumbran con velas en Colombia

De acuerdo con este centro de investigación, los resultados de dicha operación han permitido caracterizar el funcionamiento e impacto de las energías renovables en el Chocó. Además, se espera que a mediano plazo las energías renovables sean involucradas en actividades propias de la región como la agricultura, la pesca y el uso a nivel residencial.



Cabe señalar que en el documento base del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 que aún se encuentra en discusión en el Congreso tras su publicación en diciembre pasado, establece como uno de sus ejes principales del Gobierno Nacional “impulsar el uso de las energías renovables no convencionales y la eficiencia energética” en el país a través de diferentes proyectos.



En cuanto a la necesidad de aumentar la cobertura del fluido eléctrico en zonas no interconectadas, el Ministerio de Minas aseguró que se “fortalecerá el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas, (Ipse), y se optimizará el uso de recursos en fondos existentes, como el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas, (Fazni)”.



El Ministerio agregó que de acuerdo con el Plan Indicativo de Expansión de la Cobertura - Piec, se estima que para lograr la universalización del servicio de energía eléctrica en Colombia se necesita un total de 7 billones de pesos. No obstante, explica la cartera, los resultados definitivos del censo del año pasado ayudarán a consolidar con mayor certeza la cantidad de dinero requerida.





JULIÁN VIVAS

REDACTOR NACIÓN

EL TIEMPO