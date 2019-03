Los hogares de paso para venezolanos que funcionan en Quindío

A diario, decenas de caminantes venezolanos cruzan las vías de toda la región. La mayoría de ellos sedientos, hambrientos o enfermos han logrado hospedaje en el hogar de paso la Divina Pastora en Calarcá, Quindío.

Este hogar que funciona hace al menos un mes y que lleva el nombre de la virgen de Barquisimeto, en el estado Lara en Venezuela, es uno de los dos que ya funcionan en el Quindío y que se crearon tras la idea del obispo de la Diócesis de Armenia, monseñor Carlos Arturo Quintero. A este proyecto se unieron la fundación Hernán Mejía y varios empresarios del Quindío.



Según Deixon Romero, quien llegó hace más de un año de Venezuela y quien es el encargado del hogar de Calarcá contó desde hace meses y gracias al programa ‘Jesús de la buena esperanza’ (de la Diócesis de Armenia) le brindan asesoría y apoyo a los venezolanos que pasan o se quedan en el Quindío.



“Empezamos brindando asesoría en muchas áreas y aclaramos dudas, y buscamos su fácil incorporación a la sociedad quindiana, y ahora están los dos hogares de paso”, contó Romero, quien también pertenece al Comité Venezolanos Unidos en Armenia.



El hogar que funciona en Calarcá (barrio San José), y que tiene unos 25 cupos por noche, brinda hospedaje por una sola noche a los caminantes o peregrinos venezolanos como les llaman en el hogar que se dirigen hacia el sur del país para luego viajar a Ecuador o Perú, o los que regresan de esos países en busca de una mejor suerte en Colombia o que quieren volver a Venezuela.



“La alimentación la brinda doña Leonor en el día, en una casa sobre la variante. Ella consigue recursos de varias iglesias y entidades para poder entregar la alimentación. Nosotros nos encargamos de que tengan un lugar donde pernoctar por una sola noche”, relató Romero.

En Armenia, el hogar llamado ‘Jesús de la buena esperanza’ está ubicado en el barrio Miraflores y no solo recibe venezolanos que decidieron quedarse en la ciudad y que no tienen dónde pasar la noche, sino también a habitantes de calle. “Esperamos atender entre 60 y 70 personas, y hace parte de la campaña liderada por monseñor Carlos Arturo, que se llama Quindío sin indigencia, ya que también se les brindará atención, solamente es para pernoctar, en el día no funcionará y se les brindará una pequeña comida. Esta labor se ha logrado gracias a algunos empresarios y la fundación dirigida por Eduardo Mejía”, afirmó Susan Patricia Godoy, enlace entre la Diócesis y la comunidad venezolana.



Según el registro que se tiene hasta el momento, en Quindío hay unos 5.000 ciudadanos venezolanos, sin embargo se cree que la cifra podría ser mayor. El obispo de Armenia, Carlos Arturo Quintero, dijo que “todos los días llegan venezolanos y las personas no saben qué hacer ni cómo ayudarles y además se está generando xenofobia por el trabajo con los venezolanos. Por eso desde la Diócesis pensamos que es importante trabajar por los venezolanos pero sin olvidarnos de los habitantes de calle”.



