Segundo round de Minesa en la batalla por explotar cobre en Santurbán

La multinacional árabe minera Minesa presentó ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), con el que busca obtener la licencia para explotar durante 23 años en inmediaciones al páramo de Santurbán, en los municipios de California y Suratá, en Santander.

Según la minera, el nuevo documento en el que se invirtieron unas 66.000 horas de trabajo de campo en investigación abiótica, biótica, socioeconómica, de análisis y modelado en escritorio, se optimizó en “su diseño basado en ingeniería de alta calidad y en el diálogo comunitario y con instituciones”.



Además, basada en el ajustado EIA, Minesa cataloga su proyecto como de bajo impacto siguiendo los Principios de Desarrollo Sostenible de la ONU.



Tras adquirir los títulos mineros, en 2014, de la desaparecida empresa AUX, propiedad del brasilero Eike Batista, condenado a 30 años de prisión por un juez de Río de Janeiro por corrupción, Minesa asumió el proyecto y el 28 de agosto de 2017 presentó ante la Anla el primer EIA. Sin embargo, de manera sorpresiva el 13 de marzo de 2018 lo retiró y después de 10 meses lo volvió a presentar con los ajustes.



Durante el estudio de aquel primer EIA la Anla, con apoyo de la Universidad Nacional sede Medellín, hicieron dos visitas entre septiembre y noviembre de 2017 al proyecto de Minesa, tras las cuales le hicieron 83 requerimientos a la minera entre los que estaban: el uso de explosivos, información complementaria sobre la presencia de cadmio, selenio y molibdeno; disposición final de las aguas de rechazo, ajuste del área de influencia del medio abiótico, biótico y socioeconómico; calidad del aire, y modelación del ruido, y enfatizó en el manejo del agua e incluir medidas que garanticen el líquido para todos los usos y usuarios.

Las protestas por la actividad minera, así como las consultas populares, son cada vez más frecuentes en busca de frenar las exploraciones. Foto: Jaime Moreno / EL TIEMPO

Los cambios

Entre los cambios más destacados al EIA, según la minera, están la reducción en la huella del proyecto en 14 hectáreas al eliminar una presa de almacenamiento de agua, la reubicación del portal de acceso a los túneles gemelos y la eliminación de un depósito de material.



Con dicho reajuste al espacio, ahora solo se intervendrán 8 hectáreas del municipio de California y 153 de Suratá. En el caso de California se tocará el 0,17 % de las 4.600 hectáreas que lo conforman, y en Suratá se trabajará en el 0,42 % de las 36.000 hectáreas que tiene esa localidad.



“Al tener una menor huella el proyecto reduce su impacto, garantizando así la conservación de su entorno, especialmente el recurso hídrico. De esta manera es la compañía ofrece garantías”, dijo la minera.

En el nuevo EIA, elaborado según Minesa con la participación de 6.300 personas en 97 eventos de socialización en los municipios de Suratá y California, y consignado en un documento de más de 7.000 páginas, también quedó contemplado que se implementarán técnicas avanzadas de minería subterránea con las que se asegurará la conectividad del hábitat y el mejoramiento de la protección del territorio, su entorno y las comunidades.



Otro cambio, que se construyó tras la realización de más de 1.700 pruebas de muestras de suelo y la ubicación de 36 estaciones de monitoreo de aire, ruido y vibración, es que Minesa asegura que le hará seguimiento a la calidad del agua con 81 puntos de monitoreo en las cuencas hídricas, y se pasará de 26 a 38 planes de manejo ambiental con las comunidades de la zona de influencias que están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con énfasis en la protección de ecosistemas sensibles.



El presidente de Minesa, Santiago Ángel Urdinola, señaló que “Al tener una menor huella el proyecto reduce su impacto, garantizando así la conservación de su entorno, especialmente el recurso hídrico”.

Páramo de Santurbán. Foto: Archivo particular

Las proyecciones de Minesa

La multinacional árabe Sociedad Minera de Santander, cuyo propietario es el fondo árabe Mudabala de Abu Dabi, pretende extraer más de 9 millones de onzas de oro durante la explotación, es decir, unas 410.000 onzas cada año, lo que duplicaría la producción actual del país.



Según la minera, durante la ejecución del proyecto generará unos 5.000 empleos directos e indirectos, invertirá un millón de dólares cada día durante su fase de construcción que sería de 3 años (1.095 millones de dólares), y proyecta en impuestos y regalías para la región unos 100 millones de dólares por cada año durante la vida del proyecto (23 años).



Frente a las variantes propuestas por la multinacional, El integrante del Comité para la Defensa de Santurbán, Erwin Rodríguez-Salah, se mostró preocupado porque, según él "no entendemos cómo la Anla recibió ese estudio de impacto ambiental cuando aún no se ha definido la nueva delimitación del páramo, y aún así, nosotros consideramos que no es posible realizar extracción minera en esa zona porque se afecta el ecosistema".

Ante las nuevas propuestas de Minesa el líder ambiental sostuvo que "cualquier plan de mitigación es vano, porque ninguno de estos cambia la realidad de la montaña, que puede soltar materiales químicos altamente contaminantes que se encuentran allí concentrados. No creemos que los monitoreos al agua sirvan de alguna manera, cuando el agua ya esté contaminada".



Rodríguez-Salah cuestionó que la Anla haya recibido la propuesta de Minesa, porque "el estudio de impacto ambiental no se puede desligar del nuevo proceso de delimitación en el que estamos inmersos política y jurídicamente por mandato de la Corte Constitucional mediante sentencia T-361 de mayo de 2007", concluyó.

El Ministerio de Ambiente ha adelantó en meses pasados los procesos necesarios para la delimitación del Páramo de Santurbán. Foto: Alcaldía de Bucaramanga

Voces a favor y en contra

El alcalde de Vetas, Orlando Rodríguez, está de acuerdo con la explotación que propone Minesa, a la que calificó de “un proyecto bien soportado e investigado con todas las tecnologías existentes a nivel mundial que se quiere aplicar en Colombia”.



Agregó que esta iniciativa no solo es importante para la provincia de Soto Norte sino para Santander y el país. “Es un proyecto que trae desarrollo social, de infraestructura, económico, y (demuestra) que sí es posible hacer minería responsable con el medioambiente y las comunidades”, puntualizó.



Por su parte, el alcalde de Matanza, Juan Carlos Villabona, destacó que Minesa sea una empresa legal y que da garantías con respecto al medioambiente. “Los habitantes de la provincia de Soto Norte somos los que estamos al frente de que esto se haga de la mejor manera, un desarrollo que sea equitativo con el medioambiente y el empleo formal que necesitamos”, acuñó.



El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, se convirtió en uno de los principales opositores a este proyecto de megaminería que, según él, afectará el agua que consumen los más de 3 millones de habitantes en los dos Santanderes y quienes se abastecen del líquido que proviene del páramo de Santurbán.



Hernández Suárez ha señalado que ningún proyecto de minería se puede calificar de responsable y asegura que aunque la minera diga que no se afectará el flujo del líquido por entre las montañas, sí sufrirá por los huecos que se harán y que luego pretenden rellenar con una mezcla entre tierra y cemento.



Otro de los opositores es el senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo, quien ha manifestado en varias oportunidades que en este caso el Gobierno debe aplicar el principio de precaución que está en la ley debido a que no se tiene la certeza del impacto que generaría un proyecto de minería como el que pretende Minesa.

“En páramo no se deben hacer proyectos mineros, esa lucha ya la ganamos, pero eso no quiere decir que por fuera del páramo se puede hacer todo. Este proyecto que quieren hacer, así lo planteen por debajo del páramo, mis análisis me dan que tampoco se debe hacer porque el riesgo es muy alto, se está arriesgando el agua y con el agua no se juega”, dijo el Senador.

Bucaramanga ha sido escenario de protestas por la defensa del agua que se produce en Santurbán. Foto: Jaime Moreno / Archivo EL TIEMPO

Delimitación de Santurbán

Actualmente está en proceso la actualización de la delimitación del páramo de Santurbán que se hizo en el 2014 y que lidera el Ministerio de Ambiente en atención a la Sentencia T-361 de la Corte Constitucional, tras considerar que en aquel entonces se violaron los derechos a la participación de las comunidades en dicha decisión y los derechos ambientales.



La Sentencia debía cumplirse en noviembre de 2018, sin embargo, ante el posible incumplimiento por parte del Ministerio de dicho proceso, esta cartera pidió ante el Tribunal Administrativo de Santander una prórroga por ocho meses que le fue concedida y que vence en julio de 2019.



Según el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, uno de los accionantes que derivó en la Sentencia T-361, desde la prórroga el Ministerio no ha tenido en cuenta a ninguno de los que obligaron al reversazo de la delimitación del 2014, por lo que se intuye que el Gobierno Nacional pretende ratificar la delimitación vigente y ese no es el sentido de la decisión del organismo constitucional.





Luis Alfonso Cárdenas

ADN Bucaramanga