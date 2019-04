El lío en el que se convirtió la legalización de 73.000 barequeros

A las dificultades que enfrenta en el país la legalización de los más de 73.000 barequeros que, según los registros del Ministerio de Minas y Energía, sobreviven gracias a la minería de subsistencia, se suman las denuncias de varios alcaldes que advierten la existencia de mafias de tramitadores que se estarían aprovechando las trabas que, aseguran los mineros, impone el Gobierno.

Los mineros de subsistencia, entre ellos los barequeros, están obligados, según lo establecido en la Resolución No. 40103 del 2017 y el Decreto No. 1102 de ese mismo año, a producir unos volúmenes máximos de minerales al mes, estar publicados en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), “contar con la Declaración de Producción para vender el mineral producto de su actividad” y “tener la constancia de inscripción ante la respectiva alcaldía y el Registro Único Tributario RUT.”

Sin embargo, asegura Arbey Pino, alcalde de Istmina, Chocó, en la mayoría de los casos estas normas han generado trabas que aprovechan grupos de personas que no practican la minería de subsistencia para registrarse ante el Ministerio y quedarse con una buena parte de los recursos obtenidos por los barequeros.



“Gracias a las políticas del Gobierno muchos ya fueron censados y ahora pueden vender el grano de oro; no obstante, nos preocupa que se sigan generando nuevos requisitos porque la mayoría de los mineros viven en zonas rurales y se les dificulta tanta tramitación”, señaló Pino.



De acuerdo con las bases de datos del Gobierno, hasta noviembre del año pasado habían registrados en Istmina 11.189 mineros de subsistencia, lo que convierte a esta población ubicada sobre la cuenca media del río San Juan en el territorio con más personas que realizan esta actividad en el país.

De hecho, según reportes del Sistema de Información Minero Colombiano, el año pasado se produjeron en el municipio 923.686 gramos de oro, lo que representó el 30 por ciento de la producción del metal en todo el Chocó y le significó regalías por 3.516 millones de pesos a este territorio.



Para Pedro Manuel Asprilla, secretario de Gobierno de ese municipio, aunque la legalización de los mineros ha sido conveniente por el aumento de las regalías, “preocupa que en los registros se estén filtrando grupos que buscan legalizar actividades ilícitas con solicitudes de registro a nombre de muertos, médicos y hasta profesores”.

Asprilla explica que como en estas poblaciones los barequeros no tienen acceso a ningún tipo de conectividad, los requisitos que exige el Gobierno para realizar el registro generan traumas procesales que son aprovechados por “mafias de tramitadores”. “El Ministerio les pide Rut expedido por la Dian y en Chocó esa entidad solo tiene sede en Quibdó. Estas situaciones además de propiciar que la venta ilegal de minerales aumente, genera que los mineros busquen a personas ajenas que sí tienen todos sus papeles en regla y que les cobran grandes cantidades de dinero por comercializar ese oro ante la Alcaldía”, agrega.



Un barquero de Istmina, quien prefirió reservar su identidad, señaló que el dinero que les pagan a los tramitadores varía dependiendo la urgencia y la cantidad de oro que necesite ser vendido. “A muchos nos queda difícil legalizarnos porque no tenemos ni tiempo ni dinero para conseguir esa cantidad de papeles que pide el Gobierno. Los topes de venta también son muy pequeños. Uno está acostumbrado a subir a vender al pueblo cada dos o tres meses y usualmente el oro recogido sobrepasa lo permitido. Yo tengo una persona inscrita a le que le pago cuando lo necesito”, dijo el minero.

De acuerdo con la Resolución 40013 del 2017, los mineros de subsistencia solo pueden producir al mes 35 gramos de metales preciosos (oro, plata, platino), 10 gramos de esmeraldas y 200 gramos en otro tipo de piedras preciosas. El control de dichos volúmenes es vigilado a través del RUCOM.



La Alcaldía de Istmina también denunció que el Gobierno no les está ofreciendo alternativas a los barequeros que por diferentes circunstancias no han podido legalizarse. “Ahora el Ministerio está solicitando las certificaciones del Consejo Comunitario al que pertenece cada minero y planeando que en un futuro las ventas se hagan por internet, eso es ilógico porque en varios de estos territorios ni siquiera hay energía eléctrica”.

Ante las críticas, el Ministerio de Minas y Energía señaló que el Gobierno busca que solo los que “cumplan con los requisitos legales y que tengan una vocación real de minería de subsistencia sean aquellos que se encuentren inscritos bajo esta modalidad”, y agregó que gracias en el Sistema de Gestión de Trámites, Procesos y Servicios Mineros, SI.MINERO, los barequeros cuentan con un módulo especial que les ha permitido realizar solicitudes e inscripciones en línea en todo el país.



El Ministerio también comunicó que se ha brindado acompañamiento a autoridades locales para la implementación del SI.MINERO en 225 municipios de los 296 municipios productores de oro en Colombia, en 14 departamentos.

Setenta y tres mil barequeros sobreviven gracias a la minería de subsistencia en Colombia. Foto: Jonh Jairo Bonilla

“Aunque nosotros contamos con el número de mineros de subsistencia más alto del país, nos preocupa que una vez terminemos de depurar los registros nos demos cuenta que la mitad son falsificadores y que la mayoría de los barequeros ni siquiera hayan podido legalizarse”, advierte Asprilla, y concluye diciendo que “lastimosamente los grupos que practican la minería ilegal están reclutando a los mineros que no están registrados ante el Gobierno”.



Un informe de la Fiscalía pudo determinar que las bandas al mando de minería ilegal en Chocó ofrecen salarios, obtienen préstamos bancarios y extorsionan a los mineros del departamento. La investigación publicada en 2017 también reveló que estas prácticas irregulares se realizan, entre otros lugares, en la “Reserva Forestal del Darién y en el área protegida del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) La Playona, impactando así gravemente el río Acandí Seco”.

Cancelaron licencias de barequeros en Guapi

“Aquí han existido varios inconvenientes con el tema de los registros. En enero del año pasado tuve que cancelar las licencias de todos los mineros del municipio porque una empresa empezó a legalizar actividades de minería irregular usando el nombre de los barequeros”, relata Danny Prado, alcalde de Guapi, Cauca.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la compraventa se apoderó del los datos de los mineros de subsistencia que habían vendido oro a esa empresa para legalizar, ante el SI MINERO, la venta de metales preciosos obtenidos de forma fraudulenta.



Esta situación provocó que miles de barequeros que apenas alcanzaban a producir lo necesario para sobrevivir, aparecieran ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian), como grandes mineros evasores de impuestos.



“La Dian comenzó a notificarles a estas personas que debían mucho dinero por concepto de impuestos. Cuando se descubrió todo me vi en la obligación de cancelar los permisos de los mineros de subsistencia con el objetivo de salvaguardar sus derechos. Toda esa situación generó mucho daño”, señaló el alcalde Prado.

El Ministerio de Minas y Energía explica que cuando algún minero de subsistencia excede los volúmenes de producción permitidos, “quedan inactivos en el RUCOM hasta tanto puedan tener el cupo para comercializar y por ende, al no estar facultados para vender los minerales, toda venta adicional sería en el marco de una explotación ilícita”.

Los mineros de subsitencia solo pueden producir al mes 35 gramos de metales preciosos (oro, plata, platino). Foto: Luis Robayo / AFP



Según las bases de datos del Gobierno, después de Istmina, Guapi es el municipio con más mineros de subsistencia legalizados en el país (5.499), esto se debería, explica el mandatario, a que la mayoría de los que han resuelto su situación con la DIAN se han acercado a la Alcaldía a renovar su registro en el SI MINERO.



A pesar del escándalo, el alcalde Prado reconoce que la legalización de los barequeros aumentó la cifra de regalías por explotación de oro que se gira al municipio. Según datos del Sistema de Información Minero Colombiano, los ingresos de Guapi por este concepto pasaron de 6, 4 millones de pesos en 2016, a 103 millones de pesos en el 2018.



Por ahora, los alcaldes de los dos municipios con más mineros de subsistencia en el país, le piden al Gobierno más acompañamiento en el proceso y que sean más efectivos en los controles para proteger a sus territorios de las garras de los grupos al margen de la ley que practican la minería ilegal en estas zonas del país.





