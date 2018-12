Legalizan captura de capitán de Policía acusado de violar a teniente

El capitán de la Policía, Eduardo Merchán Prieto, acusado de haber abusado sexualmente de una teniente de la misma institución, dentro de las instalaciones del Comando de Policía de Valledupar, se entregó este jueves en La Guajira y posteriormente fue trasladado al palacio de Justicia de la capital del Cesar, donde comparece ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de Control de garantías, a solicitud de la Fiscalía 12 seccional.

“Se presentó voluntariamente en el Comando del Departamento de Policía Guajira, donde efectivos de la institución le notificaron la orden de captura y posteriormente lo trasladaron a la ciudad de Valledupar, para dejarlo a disposición de la Fiscalía General de la Nación” afirmó en un comunicado la policía del Cesar y aseguró que una vez conocido los hechos, se adelantaron 17 diligencias entre declaraciones y recolección de documentos.

Se presentó voluntariamente en el Comando del Departamento de Policía Guajira, donde efectivos de la institución le notificaron la orden de captura FACEBOOK

TWITTER

La orden de captura del oficial fue expedida el pasado 7 de diciembre por un juez de garantías, toda vez que Merchán Prieto está sindicado del delito de acceso carnal violento, según las denuncias formuladas por la teniente Kelly Johana Sierra.



De acuerdo con las declaraciones de la teniente, el pasado 23 de Noviembre, ella se encontraba en una fiesta que comenzó en el salón de un colegio de Valledupar y se extendió hasta el amanecer en el casino de oficiales localizado de el Comando de policía del Cesar, posteriormente, fue llevada a una de las habitaciones de la institución y fue abusada por el capitán.



“Mi capitán de manera abusiva coge mi celular que se encontraba sobre la mesa y se dirige a la habitación de él, y es por ese motivo que yo salgo detrás suyo para reclamarle mi teléfono, pero cuando entro al cuarto me coge de la mano y me tira a una de las camas, y entonces este en contra de mi voluntad me accede carnalmente”, relató entre lágrimas la afectada.



La oficial, de 30 años de edad, negó tener relaciones sentimentales con su superior, y cuando ocurrieron los hechos, apenas tenía 20 días de estar trabajando en el comando de policía del Cesar.



Según el abogado de la víctima, Nixon Forero, la mujer presentaba varias lesiones, golpes y hematomas que fueron valorados en su momento por Medicina Legal.



“La teniente denunció al hombre por el delito de acceso carnal violento. La información trascendió de un rango a otro quienes iniciaron un procedimiento disciplinario local contra el oficial denunciado, y no se produjo ninguna captura como se esperaba en su debido momento” dijo Forero.



Por su parte, el capitán involucrado, interpuso una denuncia penal por el delito de calumnia, ya que según él, lo argumentado por la mujer es una falsedad. Además, dijo que está a la espera de las pruebas que logren recolectar la Fiscalía y las autoridades competentes.



VALLEDUPAR.