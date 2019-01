La violencia y el microtráfico acechan a los habitantes de El Salado

El fantasma de la violencia y la muerte acechan, otra vez, al corregimiento de El Salado, en el Carmen de Bolívar, tristemente célebre por las masacres ocurridas en 1997 y 2001.



Esta vez las amenazas están concentradas en Yirley Velazco, representante legal de la Asociación de Mujeres Sembrando Vida, que hace acompañamiento y campañas de prevención contra la violencia sexual en las veredas más apartadas de la región de los Montes de María.Por Facebook y WhatsApp, toda la familia de esta líder social ha sido objeto de amenazas de muerte que buscan callar su voz en favor del empoderamiento femenino.

“Lo que más indigna es que las amenazas vienen de un mismo número de teléfono. Desde el 4 de enero hice la denuncia en el Carmen de Bolívar y con tanta tecnología que hay ni Policía ni Fiscalía capturan a los responsables”, dijo Yirley.



Las amenazas a esta líder social, así como las intimidaciones a un grupo de jóvenes de una asociación deportiva y al menos tres familias retornadas a El Salado, son apenas la punta del iceberg de los problemas de seguridad que atraviesa la región de los Montes de María, para la cual El Salado es un paso estratégico de los traficantes de droga.



El sábado, en un consejo de seguridad presidido por el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, quien ofreció una recompensa de 20 millones de pesos por información que conduzca a los responsables de las intimidaciones, quedó en evidencia que el corregimiento está congelado en el tiempo y que el olvido del Estado es evidente: no hay acueducto, ni médico, las vías terciarias son caminos de herradura y las promesas tras el posconflicto nunca se materializaron.



“La famosa ‘Ruta de la paz’, que tanto nos prometieron y con la que habría inversión para convertir el pueblo en un destino turístico, nunca se ejecutó”, le dijo el saladeño Elías Riaño al gobernador Turbay.

El consejo de seguridad fue presidido por el Gobernador de Bolívar, Dumek Turbay. Foto: Yomaira Grandett/ EL TIEMPO

La prometida ‘casa de la memoria de El Salado’, un museo para recordar los horrores de la guerra que padeció esta población, tampoco se construyó y hoy el lote está cubierto por la manigua.



Entre las mayores preocupaciones de los 1.300 habitantes del pueblo, muchos de ellos retornados recientemente tras los masivos desplazamientos que sufrieron, está el aumento del microtráfico y el consumo de drogas entre los jóvenes.



Como en el año 2001, cuando esta población fue escenario de la más cruenta masacre a manos del bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que se disputaba el territorio con los frentes 35 y 37 de las Farc, hoy las cuatro entradas de El Salado siguen siendo paso estratégico para el movimiento de microtráfico en los Montes de María.



Según la Policía, desde el 2017 en esta región los violentos han distribuido 20 panfletos amenazantes a líderes sociales. Además, en las cabeceras municipales se incrementó el microtráfico, y en la alta montaña hay un auge de cultivos ilícitos.

“Hasta en los jardines de las casas están cultivando marihuana”, le había dicho en noviembre a este diario el alcalde Ovejas (Sucre), Mauricio García Cohen.



En las veredas más alejadas de Ovejas, alias de Jader Manguera, un ex Farc y 20 hombres más custodian cultivos de marihuana y coca entre los departamentos de Sucre y Bolívar, denuncian líderes montemarianos.



Aseguran que hay cultivos de marihuana y coca en los corregimientos de Don Gabriel, La Peña, El Floral, y las veredas de San Francisco, Arenas del Sur, y El Oso, en el municipio de Ovejas.



En esta misma región las autoridades hallaron a mediados del 2018 una caleta con material bélico en la vereda La Alemania, lo que dio origen a cinco consejos de seguridad en Ovejas, durante el segundo semestre del año anterior.



“Hoy tenemos a 125 líderes y lideresas amenazados en los Montes de María, y en el 2018 aumentaron en un 37 por ciento las agresiones a mujeres defensoras de los derechos humanos con respecto a otros años”, manifestó Mayerli Angarita, una reconocida defensora de derechos humanos en esta región.

El Salado es un hoy pueblo congelado en el que el tiempo y el olvido del estado es evidente: no hay acueducto, ni médico, las vías terciarias prometidas siguen siendo caminos de herradura. Foto: Yomaira Grandett/ EL TIEMPO

También se conoció que a la región regresaron cinco hombres de mando de las extintas Auc, a quienes les molestaría la gestión social y política que adelanta un grupo de reinsertados de las Farc, cuyos trabajos se centran en el Carmen de Bolívar, San Juan y San Jacinto (Bolívar).



“Este territorio no está preparado para que la Farc entre como grupo político, la gobernación siempre ha estado entre Alfonso ‘el Turco’ Ilsaca y Enilse López, alias la Gata, y no van a permitir que otro grupo ingrese a los Montes de María; hoy la presencia del llamado ‘neoparamilitarismo’ es una realidad”, indicó Angarita.



La preocupación no solo está en El Salado, en zonas vecinas como San Antonio de Palmito, Colosó y San Onofre (Sucre) hay temor por la presencia del ‘clan del Golfo’, aseguraron los líderes de esa región.



JOHN MONTAÑO

Enviado Especial de EL TIEMPO

El Salado (Bolívar)

En Twitter: @PilotodeCometas