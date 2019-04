La Policía recordó a las víctimas del conflicto en Caldas

En medio de un acto simbólico, la Policía Metropolitana de Manizales conmemoró el Día nacional de las víctimas que se celebra cada 9 de abril. En esta oportunidad se rindió un homenaje a policías que han sobrevivido a ataques y también a las familias de los oficiales que perdieron la vida en medio del servicio.

En el acto estuvieron presentes víctimas y familiares de policías oriundos de Caldas. Hijos que perdieron a sus padres hace 10 años, esposas que quedaron viudas hace dos y hermanos que se despidieron hace apenas dos meses.



Ese es el caso del subintendente Edwin Marín, quien perdió a su hermano Álvaro el pasado 19 de febrero en medio de un ataque en el que otro uniformado murió en el municipio de El Tambo, Nariño.



“Ha sido muy duro afrentar esa realidad que se veía tan lejana, aun siendo miembro de la Policía. Ahora, cuando él es una víctima más de esta guerra, nos enteramos de estos actos que, sorprendentemente, ayudan mucho a llevar el dolor”, expresó.



El intendente Marín, quien es enfermero y trabaja con la unidad de sanidad, en la clínica de la Policía, asegura que volver a empezar es lo más difícil.



“Cuando tuve que reintegrarme volver a ponerme el uniforme y las botas fue lo más duro, un constante dilema, porque ese uniforme y su deseo de ayudar al país fuero los que le causaron la muerte”, narró Marín.



Su trabajo gira en torno a ayudar a otros policías, muchos sobrevivientes de ataques similares a los que sufrió su hermano, por eso, aunque la herida es reciente, trata de hacer lo que más puede para honrar su memoria.



“Seguir ayudando a mis compañeros ha fortalecido mi espíritu. Da fuerzas para seguir, porque al ayudar a otros siento como si lo hiciera también con él”, contó.



Sobre el ataque en el que murió su hermano todavía no hay mucha información, solo que un hombre entró al restaurante donde almorzaba con su compañero y, por la espalda, les disparó. En la zona delinquen el Eln y disidencias de las Farc, por lo que no se ha podido determinar el responsable.



Como la historia del subintendente Marín y su familia había muchas en el recinto donde se hizo la ceremonia, pero todos compartían el deseo de no guardar rencor.

“Perdonar es lo más sano para quienes quedamos. Sabemos que no hay justificación para acabar con la vida de los inocentes, pero también tenemos claro que ellos merecen una segunda oportunidad de reintegrarse a una sociedad donde el centro de todo sea el amor y no el odio y la guerra”, añadió Marín.



El acto estuvo enmarcado en una entrega de flores blancas y la fotografía de los seres queridos reconociéndolos como “héroes de la patria”, así lo señaló la comandante de la Policía metropolitana de Manizales, coronel Sandra Hernández.



“Quisimos rendirles un homenaje a todos estos policías víctimas del conflicto y sobre todo sus familias que son quienes más sufre. Es un acto conmemorativo en el que les recordamos a todos que son héroes y así vivirán en la memoria”.



Al acto simbólico asistieron otras víctimas del conflicto que no fueron miembros de la Policía, sino que representan a los civiles que han tenido que sufrir en medio de las disputas. Uno de ellos fue el campesino Atalivar Serna Ríos, quien perdió una de sus piernas en un campo minado en medio de la masacre ocurrida en 2006 en el corregimiento Montebonito de Marulanda, oriente de Caldas.



“Siempre, aunque pasen los años, es bueno saber que se tiene el apoyo de la comunidad. Todos, con esfuerzo, vamos superando las cosas que nos pasaron, pero eso sin olvidar que nuestras historias son el reflejo de lo que no puede volver a pasar”, manifestó.



Serna tuvo que cambiar de vida. Ya no vive de sembrar y cosechar, sino del trabajo con sus manos. Se dedicó a las artesanías y a contar su historia a todos los que se la preguntan con el único interés de que, aprendiendo en 'cuerpo ajeno', nadie más sufra lo mismo.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO