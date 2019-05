La polémica de las PCH, en Quindío, se trasladó al Concejo de Pijao

“No hay permiso para esas Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH). El mismo representante de la CRQ, lo dejó claro. Nadie tiene permiso alguno para continuar con esas actividades en el municipio”, contó el ambientalista, Néstor Ocampo, luego de la sesión que se realizó ayer en el Concejo de Pijao, Quindío.

En el departamento se ha generado todo un debate entorno a estas PCH y sobre el impacto ambiental que éstas podrían generar en algunos de los municipios del sur del departamento.



La vocera de la Asociación por la defensa del territorio Ecogénova, Viviana Viera, señaló que durante la jornada, inicialmente se le dio la palabra a la empresa que ejecutaría el proyecto “pero fue frustrante ya que no explicó los detalles del proyecto ni la información que se solicitaba. Además el funcionario de la CRQ solo estuvo un rato pese a que la comunidad tenía muchas dudas sobre permisos, no es solo una PCH sino tres. La comunidad está muy inquieta por esta situación”.



Durante la sesión, el alcalde de Pijao, Edinson Aldana Martínez, señaló que la PCH de esta localidad fue construida en el siglo pasado pero quedó abandonada desde hace algunos años.



“En 2010 se pretendió poner en funcionamiento la PCH para lo cual la empresa Generpijao hizo unas inversiones y solicitó permisos a la CRQ, pero por problemas del invierno de esa época se suspendió. La CRQ dio algunos permisos para estudios de la biodiversidad del cauce del río Lejos y con esos permisos es que ahora buscan una licencia para poder operar nuevamente la PCH”, dijo el alcalde.



Por su parte el subdirector de Regulación y Control de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), Carlos Truque, afirmó que “a hoy la Corporación no tiene registro, ni concesiones, ni resoluciones de otorgamiento de ocupaciones de cauce, ni concesiones de agua para esa actividad”.

LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO