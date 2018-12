‘La labor del reciclador todavía no es reconocida’

Aunque Colombia es uno de los países de Latinoamérica con más avances en el aprovechamiento de residuos, aún está en pañales, en especial en el papel de los recicladores.

En lo anterior coinciden algunos de los invitados al lanzamiento del Laboratorio de gestión inclusiva de residuos de Pereira, que se realizó el lunes.



Para Silvio Ruiz, delegado de la Asociación Nacional de Recicladores, a pesar de los logros que han alcanzado en cuanto al reconocimiento al reciclador como prestador del servicio público de aprovechamiento de residuos, en el marco del servicio público de aseo, su trabajo no es remunerado como debe ser. Precisó que los recicladores tienen dificultades con las empresas de aseo de los municipios para que les paguen tarifas que les permitan mejorar sus ingresos y sus condiciones de vida.



En el caso de Pereira el vocero gremial reveló que a algunas asociaciones de recicicladores no les han pagado las tarifas a pesar que desde hace más de dos años están reportando las toneladas de residuos que aprovechan a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.



Por su parte, Yadira Vivanco, coordinadora regional de la Iniciativa regional para el reciclaje inclusivo (IRR), explicó que debe haber una política pública alrededor del reciclaje inclusivo, además de fomentar el incremento de las tasas de aprovechamiento. “Las políticas públicas deben permitir la inclusión de los actores sociales de esta actividad, que son los recicladores de base o de oficio.





Según Vivanco, Colombia es el único país del mundo que tiene un política social fuerte en pro de los recicladores. El problema no es la formulación de esta es su implementación.

El Laboratorio Pereira

La Agencia Internacional de Cooperación de la Asociación de Municipios de los Países Bajos (VNG, por sus siglas en holandés) y la Alcaldía de Pereira hicieron el lanzamiento del Laboratorio de gestión inclusiva de residuos de Pereira, un esfuerzo porque el reciclaje sea una realidad en esa ciudad.



Alfonso García, boliviano, experto asociado de la VNG, afirmó que con iniciativas como las del ‘Laboratorio Pereira’, se busca “iniciar una experiencia piloto en economía circular”. La economía circular -explicó García- es un nuevo paradigma que está muy presente en Europa: es cambiar el modelo tradicional de la economía lineal, que es producir, usar y disponer (tirar a la basura). En otras palabras, es evitar que se sigan explotando los recursos naturales cuando hay la posibilidad de reusar, modificar, adaptar y reciclar los productos existentes.



García compartió que Latinoamérica se está moviendo poco a poco hacia el reciclaje, con ejemplos como la prohibición de las bolsas plásticas en Chile, pero está muy rezagada en educación ciudadana.



Una opinión similar tiene Yadira Vivanco, coordinadora regional de la Iniciativa regional para el reciclaje inclusivo (IRR). “En la región hay estadíos distintos de reciclaje inclusivo. Sin duda alguna, Colombia lleva la batuta junto con países como Argentina, Brasil y Chile, que han venido consolidando la política pública alrededor del reciclaje inclusivo (...). Sin embargo, aún hay mucho por hacer. El reto es la articulación de la política pública, que sea una sola”.