La cruzada por el Museo Gráfico del Quindío

El clima y hasta los últimos sismos que se han presentado en la región han causado gran deterioro en las instalaciones del Museo Gráfico y Audiovisual del Quindío, ubicado en Calarcá. De ahí que su director, Luis Fernando Londoño Aristizabal ha emprendido una campaña para recaudar fondos que le permitan reparar las averías que presenta la sede.

“El objetivo es recoger recursos para hacer unos mejoramientos en la estructura y la cubierta del Museo que ya con los años presentan deterioro y amenazan ruina. Hemos recibido gran apoyo de la comunidad calarqueña, no solo los residentes en el departamento, sino de los que están en el extranjero que compraron los bonos de apoyo para ayudar en esta causa”, contó el director.



El Museo se encuentra en una antigua casa calarqueña ubicada a pocas cuadras de la plaza principal del municipio. Allí se paga un arriendo mensual desde hace más de 12 años pues el Museo no cuenta con apoyo económico del Gobierno.



“A pesar de las promesas que se han hecho, el apoyo a nivel gubernamental no se ha dado. Nosotros hemos presentado proyectos al Ministerio de Cultura pero el porcentaje de ganancia que deja este tipo de proyectos es muy bajo”, comentó Londoño.



Agregó que en el 2017 realizaron el Festival Internacional de Caricatura “pero no dejó ni para un mes de mantenimiento del museo. El año pasado hicimos el concurso municipal de caricatura pero realmente es poco el interés del Estado en apoyar estas causas”.



Este Museo es considerado un tesoro gráfico para el departamento pues allí reposa, como en ningún otro lugar, la historia de casi medio siglo del Quindío. Por ejemplo, la llegada del primer avión al aeropuerto El Edén entre Armenia y La Tebaida, el primer partido del Deportes Quindío, la primera corrida de toros en la capital quindiana, el primer presidente que arribó al departamento y otros 400 mil hechos también aparecen en las gavetas y cuadros del Museo Gráfico.



También cuenta con la primera cédula de ciudadanía expedida en Calarcá (en 1934 cuando se abrió la Registraduría Municipal). Y esta se suma a una colección que no se encuentra en otro museo del país, más de 22.000 cédulas.



“Abrimos el museo con 6.000 fotografías, y en este momento podemos llegar a las 400.000 fotografías. Los recicladores han sido los grandes enriquecedores de la historia gráfica del Quindío porque todo lo que encuentran en la basura que tenga que ver con fotografías y cine me lo venden según sea el peso. De la basura hemos rescatado unos documentos valiosísimos como la llegada del primer avión a Armenia, el primer partido del Deportes Quindío, Mario Moreno Cantinflas toreando en Armenia, y otros que tienen un gran valor histórico”, recordó.



Las actividades para recaudar los recursos necesarios comenzaron el viernes pasado con un concierto denominado ‘Los Willys de Colombia, un viaje expreso a la nostalgia’ realizado en el teatro de la Casa de la Cultura de Calarcá. En las próximas semanas se realizarán otros eventos.



“El techo de barro que tiene la estructura es demasiado pesado y en el último temblor se reventaron algunas de las vigas y soportes que necesitan una inmediata intervención para que no colapse la parte trasera del Museo”, relató Londoño.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO