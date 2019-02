La 'app' aliada de los sordos en sus recorridos turísticos

Como una respuesta a la necesidad de las personas con discapacidad auditiva de Manizales, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia con sede en la ciudad, diseñaron una aplicación móvil que permite que esta población conozca la historia de los lugares más icónicos de la ciudad en su propio lenguaje.

Valentina Tabares, docente de esta institución y quien lidera la unidad de investigación que realiza el proyecto, precisó que se creó a partir de la petición de esta comunidad.



“La Asociación de Sordos de Caldas (Asorcal), nos expresó esta necesidad y empezamos a trabajar en ella como iniciativa propia y sin recursos u apoyos gubernamentales. En este grupo tenemos interés en el desarrollo de aplicaciones que apoyen a las comunidades”.



Esta herramienta, que utiliza el GPS del celular para detectar el sitio turístico en el que se encuentra el usuario, incluye imágenes, texto y videos en Lenguaje de Señas Colombiano (LSC).



La aplicación aprovecha técnicas de realidad aumentada que identifican la posición geográfica del usuario. Una vez allí, y enfocada con la cámara del celular, se despliegan automáticamente los contenidos multimedia que se le han asociado.



De acuerdo con Lina Fernanda Mejía, coordinadora del área de formación de Asorcal, la inclusión en temas culturales es una reiterada petición, pues muchas personas sordas desconocen la historia de los monumentos de la capital.



“Expresan que no conocen nada sobre la catedral o el monumento a los colonizadores, pues nunca ha habido quien les cuente. Esto, además de que cuando vienen a visitarlos no tienen nada por contar, solo pueden ir a verlas”.



Mejía comentó, también, que esta herramienta es útil para empezar a trabajar en la inclusión en temas culturales, donde -a su juicio- se presentan muchas brechas.



“En Manizales se hace el Festival Internacional de Teatro y en la última edición no había ni una sola obra a la que un sordo pudiera asistir. En materia de inclusión en cultura nos hace falta mucho”.



Al respecto la jefe de la Oficina de la Discapacidad de la Alcaldía de Manizales, Beatriz Bernal, indicó que en se viene trabajando en aumentar la cantidad de espacios culturales y deportivos para población con cualquier tipo de discapacidad.



“La semana anterior se realizó el primer concierto en lengua de señas. Además se iniciará con la adaptación de bicicletas para discapacitados visuales, de manera para que puedan hacer parte activa de la ciclovía”.



Bernal agregó que, como ha sido durante los últimos cuatro años, en la Feria se seguirá teniendo la denominada ‘Feria incluyente’, el espacio donde se presentan agrupaciones artísticas conformadas por población discapacitada.



La aplicación ya hizo sus primeras pruebas, pero todavía no está disponible en las plataformas, pues se grabarán en LSC las historias de todos los lugares de interés.

Entre ellos figuran los ecoparques y algunas edificaciones del centro histórico.



Se espera que esta herramienta esté disponible para dispositivos Android antes de junio de este año, dado que el reciente paro estudiantil retrasó su culminación.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO