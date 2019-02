Alcaldía amplió perímetro de restricción del pico y placa en Armenia

Luego de casi tres años de que entrara en vigencia la medida del pico y placa en Armenia, la administración municipal decidió ampliar el perímetro de la restricción para el centro de la ciudad. El nuevo decreto regirá a partir del próximo viernes 1 de marzo.

Según el decreto 059 de febrero de 2019, el cuadrante de restricción quedó establecido entre las calles 11 y 25 y entre las carreras 13 y 22.



"El municipio de Armenia se viene caracterizando por el incremento del parque automotor circulante, que hace uso de las vías de la ciudad y que ha incrementado en un 358,84 por ciento pasando de 17.566 vehículos a 80.600 vehículos en general. Para el caso de las motos el aumento ha sido de 644,59 por ciento, pasando de 5.407 a 40.260 en los últimos 10 años, mientras que en automóviles el crecimiento ha sido de 195,04 por ciento pasando de 8.826 a 26.020 vehículos”, dice el decreto.



Además, el decreto explica que el centro de la ciudad presenta altos niveles de emisiones de material particulado, como lo ha evidenciado desde el 2008 la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), entidad que desde entonces ha recomendado la ampliación del cuadrante del pico y placa hasta la carrera 22 y hasta la calle 2 norte.



El secretario de Gobierno y Convivencia de Armenia, José J. Domínguez, señaló que “aunque siempre se ha respetado la circulación por la carrera 13 para toda clase de vehículos, hasta ahora. Antes tenían esa gabela pero ya no, solo es eso. Esta es una ciudad que ha venido creciendo y no se han tenido las vías suficientes y eso ha afectado un poco”.

​

El horario de restricción seguirá siendo entre las 7:30 a.m., y las 7:30 p.m., y tampoco habrá rotación numérica para los vehículos particulares y las motocicletas.



Según la administración municipal, la zona del centro de Armenia es el sector que más congestión presenta por lo que se buscan otras medidas alternas para mejorar la movilidad.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO

ARMENIA