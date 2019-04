Juez deja en libertad a delincuente herido en atraco a un ex policía

Un juez de Control de Garantías de Cartagena dejó en libertad a un delincuente que resultó herido en un asalto.



El hecho, que se presentó en el barrio Bruselas de Cartagena, quedó registrado en un video, donde se ve el momento en el cual dos asaltantes, en dos motos, intimidan a un hombre que camina por un callejón.



Sin embargo, la víctima desenfunda su revólver 7- 65 y dispara en dos oportunidades contra uno de los delincuentes que cae herido y suplica que no lo maten. El otro delincuente escapa en moto.



La víctima del asalto resultó ser un oficial retirado de la policía, que con su experiencia sacó el arma más rápido que los delincuentes y disparó.

El arma que portaba el atracador resultó ser hechiza y pese a que el ex policía le perdonó la vida a su agresor, ahora teme ir a la cárcel.



“Hoy no tiene proceso pero una vez libre el delincuente creemos que podría denunciar a mi cliente. El argumento del juez que lo dejó libre es que mi cliente le apuntó en la cabeza al bandido”, le dijo a E TIEMPO el abogado del ex policía Enrique Del Río González.

En legítima defensa, ex policía disparó contra uno de los atracadores pero juez dejó libre al bandido que recibió dos balazos en el tórax @ELTIEMPO @ColombiaET #FelizMiércoles pic.twitter.com/qqS6tXBd91 — John (@PilotodeCometas) 10 de abril de 2019

Según el juez del caso hubo inconsistencias entre el video y las declaraciones del ex policía y por ello dejó en libertad al delincuente que, según los vecinos del barrio Bruselas, hace parte de una peligrosa banda de fleteros.



“Estamos ante un caso de tentativa de hurto calificado y este delincuente no debería estar libre”, añade Del Río González.

En legítima defensa ex policía le disparó a un atracador en #Cartagena. Mientras el delincuente se recupera en una clínica, el oficial retirado podría ir a la cárcel. @ELTIEMPO @ColombiaET #FelizMiércoles pic.twitter.com/QopHIAQbr2 — John (@PilotodeCometas) 10 de abril de 2019

"En libertad, el delincuente podría demandar, pero el juez tendría que tener en cuenta que mi defendido le perdonó la vida, pues lo tenía a menos de dos metros de distancia", suma el abogado.





