Juan Valderrama podría pagar más de 40 años de prisión

Medicina Legal confirmó que los restos hallados el viernes pasado en una zona boscosa de Rionegro, Santander, corresponden a la ciudadana chilena Ilse Amory Ojeda.



Tras el informe, la Fiscalía le imputó este martes dos cargos más a Juan Guillermo Valderrama, pareja de la mujer y quien es señalado como el autor del crimen, por lo que deberá responder por feminicidio agravado, ocultamiento, alteración y destrucción del material probatorio, además del delito de desaparición forzada agravada.

Durante el tercer día de la audiencia de imputación de cargos que preside el juez 14 de control de garantías de Bucaramanga, la Fiscalía presentó nuevos hallazgos y testimonios que comprobarían la responsabilidad de Valderrama en el crimen de la extranjera, cuyo paradero se desconoció por un mes.

Una de las pruebas claves fue el hallazgo de 45 restos óseos de Ilse Amory Ojeda enterrados en una fosa de dos metros de largo. El ente de control señaló que entre los elementos encontrados hay un fémur y el segundo molar superior de la mujer, quien cumpliría 52 años el pasado domingo 28 de abril.



Aunque la tesis de la Fiscalía es que Valderrama asesinó a su pareja, será difícil determinar el tipo de arma que usó el presunto homicida debido al alto grado de descomposición de los restos encontrados. Los investigadores también señalaron que no se descarta que otras personas hayan participado en la ejecución del crimen.



Se conoció, además, que Ilse Ojeda ingresó al país con más de 140 millones de pesos colombianos, dinero con el que abrió una cuenta a su nombre y otra para Valderrama. El joven habría hecho transacciones en las dos cuentas bancarias durante los días en que se reportó la desaparición de la extranjera.



Los investigadores del caso trabajan en la recolección de testimonios de amigos y familiares de la víctima en Chile para conocer más detalles sobre cómo era la relación de la pareja.



Luego de presentar las contundentes pruebas al juez que lleva el caso, la Fiscalía pidió medida de aseguramiento en centro carcelario contra el señalado, al considerar que Valderrama podría obstruir la investigación estando en libertad y al constituirse como un peligro para la sociedad.



No obstante, la defensa de Valderrama, liderada por la abogada Flor Alba Cely, le pidió al juez del caso que remita a su defendido a Medicina Legal para que se le realice una valoración siquiátrica, aduciendo que el hombre es un sujeto no imputable.



“Él dice que es inocente, se muestra inocente y conceptúa que lo es”, agregó la defensora del colombiano, quien aseguró que Valderrama es un “trastornado mental”.

En caso de ser inimputable, Valderrama podría ir a un centro siquiátrico, explicó la abogada Cely.



En tanto, de ser hallado culpable del delito de feminicidio agravado, Juan Valderrama podría ser condenado a más 40 años de prisión.

Se retiró de la Policía en 2015

Durante cinco años, Juan Guillermo Valderrama Amézquita, capturado por el homicidio de la chilena Ilse Amory Ojeda González, hizo parte de la Policía Nacional.



Fuentes de la institución señalaron que Valderrama Amézquita estuvo en servicio hasta junio de 2015, cuando voluntariamente pidió su retiro.



Añadieron que esa solicitud fue aceptada y se hizo efectiva ese mismo mes y que no hubo problemas disciplinarios durante la permanencia del capturado en la Fuerza Pública.



Igualmente, señalaron que Valderrama ingresó como patrullero y que su labor fue en el área de vigilancia en Santander.



Aclararon que no hizo parte de los grupos especializados de la Policía en los que se da un entrenamiento más enfocado y exigente a los uniformados.

MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal de EL TIEMPO en Bucaramanga