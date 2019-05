Juan Valderrama es enviado a prisión por feminicidio de chilena

Juan Guillermo Valderrama Amézquita, de 28 años, fue enviado a prisión por decisión del juez que lleva el caso de la muerte de la ciudadana chilena Ilse Amory Ojeda. Además, se decidió que no se le hará la prueba psicológica, pues esta solo puede decidirse en la etapa de juicio. La defensa del expolicía apeló a la decisión de la juez.

Este martes, Medicina Legal confirmó que los restos hallados el viernes en una zona boscosa de Rionegro, Santander, corresponden a Ojeda. Tras el informe, la Fiscalía le imputó dos cargos más a Juan Guillermo Valderrama, pareja de la mujer y quien es señalado como el autor del crimen, por lo que deberá responder por feminicidio agravado, ocultamiento, alteración y destrucción del material probatorio, además del delito de desaparición forzada agravada.



La mujer completaba este martes un mes desaparecida y su pareja, Juan Valderrama, es el principal sospechoso de lo que le pudo haber pasado, por lo que las autoridades lo capturaron el pasado sábado en Bucaramanga.



Los delitos imputados por la Fiscalía a Valderrama no fueron aceptados por el señalado, quien nació en Charalá (Santander) y fue miembro de la Policía hasta el 2015. Un año después viajó a Chile y conoció a la sargento Ilse Ojeda mientras trabajaba como mesero en un club de Carabineros.

A la audiencia de imputación de cargos llegó Alejandra Ojeda y Jonathan Sánchez, hermana e hijo de la exsargento chilena, quienes arribaron al país para conocer de primera mano los detalles sobre la desaparición de Ilse.



Alejandra Ojeda manifestó que todas las pruebas apuntan a que se tendría un fallo unánime contra Juan Valderrama. Sánchez, en tanto, estuvo afectado durante la audiencia, pues se mostró el video de su madre cuando revelaba el sufrimiento que vivía al lado de su pareja.



Aunque la tesis de la Fiscalía es que Valderrama asesinó a su pareja, será difícil determinar el tipo de arma que usó el presunto homicida debido al alto grado de descomposición de los restos encontrados. Los investigadores también señalaron que no se descarta que otras personas hayan participado en la ejecución del crimen.



Se conoció, además, que Ilse Ojeda ingresó al país con más de 140 millones de pesos colombianos, dinero con el que abrió una cuenta a su nombre y otra para Valderrama. El joven habría hecho transacciones en ‪las dos‬ cuentas bancarias durante los días cuando se reportó la desaparición de la extranjera.



Luego de presentar las contundentes pruebas al juez que lleva el caso, la Fiscalía pidió medida de aseguramiento en centro carcelario contra el señalado, al considerar que Valderrama podría obstruir la investigación estando en libertad y al constituirse como un peligro para la sociedad.

Desacuerdo en la defensa

Sobre las 9:15 p.m., cuando era el turno de la intervención de la defensa, el abogado principal Teófilo Torres, solicitó al juez que la abogada suplente pudiera Alva Cely pudiera hacer una petición después de su intervención pero fue negada por la juez.



Por lo que pidieron un receso donde habrían tenido un desacuerdo entre ambos abogados, porque según conoció EL TIEMPO, Juan Guillermo Valderrama quería que la abogada hablara para pedir el examen de Medicina Legal sobre su condición psiquiátrica, aduciendo que el hombre es un sujeto no imputable, sin embargo el abogado principal argumentó que tenía una buena defensa para evitar la medida de aseguramiento y luego de unos minutos de discusión habló la abogada en defensa de Juan Valderrama.



Pero a solo tres minutos de comenzar dicha petición, el abogado principal abandono muy molesto la sala de audiencias. Luego de diez minutos aproximadamente, Juan Guillermo se volteó y le hizo un gesto de decepción a su padre.



En tanto, de ser hallado culpable del delito de feminicidio agravado, Juan Valderrama podría ser condenado a más 40 años de prisión.



Pese a los argumentos de la defensa de Valderrama, el juez decidió no otorgar la petición del examen de Medicina Legal porque no corresponde a esta etapa procesal. Valderrama deberá estar en prisión mientras avanzan las investigaciones en su contra. Juan Guillermo fue dejado a disposición del Inpec para que determine el centro carcelario.

MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal de EL TIEMPO en Bucaramanga